Lanza decenas de cohetes: el sorpresivo ataque de Hamás contra Israel

-

Hamás, quien controla actualmente la Franja de Gaza, confirmó que en las últimas horas lanzó decenas de cohetes contra Tel Aviv, Israel.

El brazo armado de Hamás disparó cohetes en dirección de Tel Aviv en represalia a bombardeos israelíes "contra civiles" en dos campos de refugiados de la Franja de Gaza, afirmó este jueves el movimiento islamista que gobierna el enclave palestino.

RAW FOOTAGE: This is the moment the Iron Dome intercepted a barrage of rockets over Tel Aviv and central Israel. pic.twitter.com/8jl8OTgWCl — Israel Defense Forces (@IDF) May 11, 2021

"Las Brigadas Ezzedin al Qassam dispararon cohetes contra Tel Aviv en respuesta a bombardeos israelíes contra civiles en los campos de Al Shati y Al Jabalia", dijo Hamás.

Corresponsales de la AFP presenciaron decenas de bombardeos aéreos contra el campo de Al Shati y en el norte de Gaza.

En el campo de Al Shati había siete cadáveres y seis edificios destruidos, indicaron los periodistas de la AFP.

"La ocupación (fuerzas israelíes) cometió masacres esta mañana en los campos de Al Shati y Jabalia, causando decenas de mártires y heridos", declaró a la AFP Iyad al Buzom, portavoz del Ministerio del Interior de Hamás en Gaza.

Israel bombardea sin cesar la Franja de Gaza desde el sangriento ataque lanzado por Hamás el sábado en suelo israelí.

Ongoing: the Israeli occupying forces continue to attack Palestinians in #Jerusalem. This is near Damascus Gate- nearly two hours before the Israeli settlers protest into the old city. #Palestine pic.twitter.com/uu9Lm7QvCV — Palestine PLO-NAD (@nadplo) May 10, 2021

Según las autoridades respectivas, la guerra se ha cobrado más de 1,200 vidas israelíes y otros 1,200 muertos en Gaza.