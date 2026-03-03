El ataúd dorado que llevaba los restos de "El Mencho"

-

El cuerpo de "El Mencho" fue sepultado una semana después de resultar herido en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad.

El cuerpo de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, de 59 años, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue llevado en un féretro dorado y sepultado en el panteón "Recinto de la Paz", ubicado en Zapopan, Jalisco, México, bajo un fuerte operativo de fuerzas federales y del Ejército mexicano para evitar ataques armados durante el funeral.

El lujoso funeral contó con miles de arreglos florales, entre los que destacaban varios con forma de gallo, en alusión al otro apodo de Nemesio,"El señor de los gallos", las ofrendas florales fueron llevadas en cinco camiones y los asistentes cubrieron su identidad con mascarillas.

El cortejo fúnebre fue acompañado por una banda de música ranchera que interpretó narcocorridos. Cuando el ataúd llegó a la capilla del cementerio, los músicos interpretaron la canción "El muchacho alegre".

El líder del CJNG falleció cuando era trasladado vía aérea a la ciudad de México, tras ser herido en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad mexicanas con el apoyo de agencias de los Estados Unidos (EE. UU.), en un operativo desarrollado en un complejo de cabañas en Tapalpa, Jalisco, en donde el capo había tenido un encuentro amoroso.