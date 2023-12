La aterradora confesión de la mujer que lanzó a su perra al vacío

-

La indignante escena de una mujer lanzando a su perrita de 10 años indignaron a los internautas, Amy Lea Judge, de 26 años arrojó a Princess desde el parqueo de un centro comercial a 6 metros de altura. La mujer escribió una indignante carta en redes sociales, donde explicaba su delito, esto decía.

Las cámaras de seguridad del parqueo del comercial en Australia grabaron el cruel momento en el que Amy Lea Judge de 26 años lanzó a su perrita al vacío mientras su novio Scott Frost estaba dentro del automóvil y presenció todo sin hacer nada.

Foto: Oficial.

La perra tenía un chip con el que los servicios veterinarios localizaron a sus dueños, luego de que un transeúnte la llevara a de emergencia al creer que había sido atropellada. El animal tuvo que ser sacrificado debido a la gravedad de sus heridas.

Contó todo en redes:

Amy escribió en su cuenta oficial de Facebook una desgarradora carta donde confesó su crimen:

"Tiré a mi perra desde el piso superior del estacionamiento de un centro comercial y la vi caer pero sobrevivió y hubo que sacrificarla, maté a mi perra... necesito que la verdad salga a la luz, ya que me está destrozando", expresó.

Después de esto aseguró que no podía vivir con la culpa y que el secreto la estaba destrozando. "Le hice un favor pues lo único que hice fue herirla y abusar de ella", añadió.

Princess fue puesta a dormir por la gravedad de las heridas. (Foto: Redes Sociales)

A prisión:

Judge fue condenada este martes a 12 meses de prisión por este delito que los fiscales calificaron de "atroz, insensible y cruel", además se le ordenó cumplir dos meses más por asuntos no relacionados. También se le prohibió tener una mascota por 10 años.

Los investigadores lograron obtener el video donde se aprecia cómo Amy aventó de manera violenta y deliverada a Princess.

Frost, la pareja de la mujer, fue multado por no tomar medidas razonables para proteger al animal de cualquier daño, además se le prohibió tener animales durante tres años.

Kylie Green, inspectora estatal de la Real Sociedad para la Protección de los Animales (RSPCA), dijo que el caso era "el más angustioso" que había visto en sus 11 años en el trabajo.

"Los perros pueden ser muy confiados y dependen de sus dueños para mantenerlos seguros, no puedo pensar en una traición más repugnante a esa confianza", dijo Green.

"El resultado de hoy ofrece algo de justicia por el dolor y el terror que la pobre Princesa soportó en sus últimas horas".

Foto: Oficial.

Foto: The Sun