Atleta que lideraba maratón se desploma en plena carrera (video)

El atleta brasileño, Daniel do Nascimento se desvaneció mientras lideraba la competencia.

OTRAS NOTICIAS: Mario Escobar parte rumbo al Mundial de Qatar 2022

En la tradicional maratón de Nueva York, surgió un momento de máxima tensión cuando uno de los competidores no pudo sostener el ritmo de la carrera y se desvaneció a menos de 15 kilómetros de la meta.

El atleta brasileño Daniel do Nascimento se desplomó cuando lideraba la competencia y debió ser atendido por el personal médico y de seguridad.

Las imágenes preocuparon, pues el corredor de 24 años colapsó y tardó algunos segundos en moverse.

Antes de desvanecerse el maratonista nacido en San Pablo, venía de ser campeón sudamericano, hizo una parada previa de 18 segundos en uno de los baños químicos.

Cuando retomó la pista, entrando a Manhattan, uno de los últimos cinco distritos que recorre la maratón, Do Nascimento no pudo sostenerse en pie y, con toda la fatiga a cuestas, cayó pesadamente al suelo y ya no pudo continuar con el desafío.

Los cronistas que cubrieron el evento informaron que se registraron altas temperaturas durante la competencia desarrollada por la mañana y que el deportista brasileño elaboró una estrategia arriesgada al escaparse en soledad en el inicio de la prueba.

El corredor en cabeza Daniel Do Nascimento en la maratón de Nueva York se derrumba a los 33 km de carrera.



Pero mirad al fotógrafo. pic.twitter.com/SG18ZGac9G — Marcial Cuquerella (@cuquemar) November 6, 2022

Quien aprovechó el desafortunado suceso de Do Nascimento fue el keniata Evans Chebet, quien terminó ganando la maratón neoyorquina y cruzó la meta en el Central Park con un tiempo de 2 horas, 8 minutos y 41 segundos, seguido del etíope Shura Kitata (2:08:54) y el neerlandés Abdi Nageeye (2:10:31).