Atleta de parkour hizo temerarias hazañas en Guatemala

El atleta de parkour de 22 años Reagan Popoff viajó a Guatemala realizó peligrosas hazañas en los parajes naturales del país, lanzándose desde los lugares más hermosos y arriesgados.

A través de sus redes sociales el deportista mostró los parajes en los que realizó saltos temerarios e imposibles para cualquiera que no realice esta práctica.

Reagan se caracteriza por sus peligrosos saltos al agua. (Foto: Instagram)

Popoff se tiró desde el balcón de un hotel a la orilla del Lago Atitlán, desde los techos de algunas casas e hizo piruetas en lo alto del volcán Acatenango frente al volcán de Fuego.

"Ve a un lugar nuevo, cámbialo, vuélvete loco", escribió mostrando los sitios que recorrió saltando y flotando en el aire.

Según explicó en sus redes sociales acerca de su recorrido "... este viaje fue para recaudar fondos para salvar el lago y evitar que la contaminación lo llene".

Reagan es originario de Dallas, Texas, Estados Unidos y en sus redes comparte sus actividades de parkour especializándose en sitios naturales.

(Foto: Instagram)

El especialista de esta disciplina deportiva salta acantilados, ríos y cascadas en bosques y parques naturales, también en lagunetas donde hay piedras gigantes e incluso ha saltado en paracaídas.

"Estoy tan agradecido de estar en estos lugares increíbles que muestran la verdadera belleza de nuestro creador. Estoy bendecido de poder compartir mis habilidades dadas por Dios con el mundo, todo es posible si te lo propones ¡de verdad" Colosenses 3:23 dice: 'Todo lo que hagáis hacedlo de todo corazón, como para el Señor y no para los hombres', a veces me sorprendo dándome elogios o haciendo cosas para la gratificación de otras personas, me quedo corto de la perfección todos los días, afortunadamente tenemos un Salvador que murió por nosotros, nos da una segunda oportunidad y nos hace nuevos, esa es la mejor noticia y es por eso que celebramos hoy. ¡Él ha resucitado!", escribió junto a uno de sus impresionantes videos.

¿Qué es el parkour?

El parkour es una actividad física originada en Francia en los años 80 por Raymond Belle y por su hijo David Belle, basada en la capacidad motriz, sus practicantes se llaman traceurs/traceuses y su objetivo es trasladarse de un punto a otro del entorno de la manera más sencilla y eficiente posible, adaptándose a las exigencias del mismo con la ayuda de su cuerpo y se practica individual y en colectivo. El término se deriva de parcours du combattant (parcours significa recorrido en francés), clásica pista de obstáculos utilizada en los entrenamientos militares. Incluye escalada, saltar, correr, equilibrio y los demás métodos. La disciplina se popularizó se los años 90.

MIRA LAS IMÁGENES:

(Foto: Instagram)

(Foto: Instagram)

(Foto: Instagram)

(Foto: Oficial)

MIRA SU VIDEO EN GUATEMALA: