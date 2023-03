Aumenta el saldo de víctimas en Ecuador por fuerte sismo

A un día de haber ocurrido el terremoto en Ecuador, el saldo de víctimas mortales ha incrementado, según cifras oficiales

OTRAS NOTICIAS: Surgen impresionantes videos e la tragedia en Ecuador

El sábado 18 de marzo al rededor del medio día en Ecuador, los habitantes de la ciudad porteña de Guayaquil fueron sorprendidos por un fuerte sismo de magnitud 6.5 seguido por dos potentes réplicas.

El saldo de muertos por el fuerte temblor, según el último balance oficial, mientras este domingo el papa Francisco pidió oraciones para las víctimas y sus familiares.

El sismo de magnitud 6,5 se registró el mediodía del sábado con epicentro en el municipio ecuatoriano de Balao (suroeste), cerca de la frontera con Perú. En Ecuador, al menos 14 personas murieron en las provincias de El Oro y Azuay, las más afectadas, informó la Presidencia ecuatoriana.

Mientras que en Perú, la gobernación del departamento de Tumbes, fronterizo con Ecuador, dijo que una niña de cuatro años falleció en la ciudad de Tumbes por el golpe de un ladrillo en la cabeza.

Las autoridades realizan trabajos en carreteras de Azuay, donde el temblor causó 22 deslizamientos de tierra que impiden el tránsito de vehículos. Desde el Vaticano, el papa Francisco llamó a orar por las víctimas y todos los damnificados en su tradicional oración del Ángelus.

Al menos 360 edificaciones fueron destruidas o afectadas por el temblor en Ecuador, según la Secretaría de Comunicaciones. En Tumbes, el sismo dejó 46 personas afectadas y 12 viviendas con daños, indicó un reporte oficial.