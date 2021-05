Australia sufre la invasión de una plaga de ratones

Varias comunidades de Australia sufren por una fuerte plaga de ratas que invaden los hogares y áreas comunes de los ciudadanos de ese país.

Miles de roedores causan caos en Gales del Sur y Queensland, Australia. Desde hace varias semanas esta plaga comenzó a invadir hogares, cultivos, escuelas y hospitales de esas comunidades.

Los ciudadanos de se país afirman que la plaga que los invade es una de las peores y la consideran la más fuertes hasta la fecha, ya que la reproducción de estos animales parece no tener fin.Estos ratones aparecen de todas partes como si cayeran del cielo.

La alerta

A pesar de que los australianos están acostumbrados a lidiar con este tipo de plagas, en está ocasión se ha salido de control y lo consideran alarmante, puesto que están acabando con las cosechas de alimentos de las comunidades rurales.

Algunos agricultores han decidido no cultivar sus campos por temor a perder sus plantaciones, ya que ven que los ratones no muestran signos de disminución.

En videos difundidos en redes sociales por ciudadanos de ese país se observa como los roedores salen de todas partes como techos, alacenas, camas e incluso de vehículos.

Perhaps someone from PETA would like to come drive our tractor pic.twitter.com/lGdMXjxWTE — John Stevenson (@cropmad) May 18, 2021

Mouse activity had finally stopped in Kodi Brady’s caravan in Coonabarabran in central NSW so he left it for a couple of weeks. This was what he discovered yesterday pic.twitter.com/VzbClJEzaq — Lucy Thackray (@LucyThack) May 13, 2021

Expertos aseguran que debido a la irrupción masiva y que parece no tener fin estos animales podrían comenzar a desplazarse a otras ciudades de Australia. Mientras que aseguran que sino se tiene las precauciones debidas puede causar enfermedades graves en la piel y organismo de las personas, tras ingerir alimentos contaminados con la orina de los ratones.

En busca de una solución

Las autoridades de ese país no solamente afrontan la crisis de la pandemia del Coronavirus, sino que en esta ocasión tienen que combatir la plaga de ratones que ha estado afectando a los personas que tienen que vivir con ellos.

James Jackson, presidente de la Asociación de Agricultores de Nueva Gales del Sur, ya alertó al gobierno australiano para que se tome una medida y acciones urgentes para controlar la problemática.

Mientras que el gremio de agricultores están desesperados para buscar soluciones