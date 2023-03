Los perturbadores dibujos que la autora de tiroteo en EEUU realizaba

La autora del tiroteo en Nashville, Estados Unidos, era ilustradora y en redes sociales compartía perturbadores dibujos que ahora llaman la atención de internautas.

Tres niños y tres adultos fallecieron el lunes 27 de marzo durante un tiroteo en la Escuela Covenant, protagonizado por una joven de 28 años identificada como Audrey Hale.

En su perfil de Linkedin se identificaba como una persona trans con pronombres masculinos. Además, era ilustradora, amante de los videojuegos y de los gatos.

Mientras autoridades buscan esclarecer los hechos, en las últimas horas han surgido nuevos detalles sobre la atacante que recientemente había comenzado a utilizar el nombre "Aiden".

Uno de sus trabajos en específico ha llamado la atención de internautas y autoridades. Se trata de un extraño dibujo que hace referencia a la película de terror "El resplandor", de Jack Nicholson.

Dicha imagen está creada a partir de palabras y frases que forman el retrato de Nicholson. Entre ellas, el término "redrum", que es parte de una escena clave de la cinta y quiere decir asesinato, al revés.

"Mis ilustraciones generalmente traen una sensación caprichosa y alegre", afirmaba Hale en su página web, un sitio que autoridades también están investigando para esclarecer el caso.

Los hechos

En un video compartido en redes sociales se observa que a media mañana, la joven entró por una puerta secundaria al pequeño colegio, The Covenant School, del que se cree que fue alumno, según los elementos preliminares de la investigación.

Cruzó la planta baja y subió al primer piso efectuando numerosos disparos. Tres alumnos, de 8 a 9 años, y tres adultos, de 60 a 61 años, resultaron muertos.

