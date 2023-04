Avanza discusión de iniciativa de ley que busca reactivar la pena de muerte

La iniciativa de ley que busca reactivar la pena de muerte avanzó en el Congreso.

Los diputados conocieron en segunda lectura la iniciativa 6189, "Ley para la Aplicación de Recurso de gracia o indulto de pena de muerte".

La discusión de esta propuesta ha avanzado rápidamente en el pleno. Se espera que en la próxima sesión plenaria, sea aprobada en tercera lectura y posteriormente en redacción final.

En la discusión de la segunda lectura, se generó debate entre congresistas que se oponen y quienes apoyan la propuesta.

"No hay ninguna persona condenada a muerte, no solo eso, sino que de acuerdo con la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, no puede haber condenados a muerte, porque la CC ya suspendió las causales de pena de muerte que estaban inscritas para ciertos tipos de delitos en el código penal", aseguró el diputado Bernardo Arévalo de Semilla.

"Creo que los guatemaltecos tenemos muchas confusiones, esta iniciativa es sobre el indulto y quiero recordar que en todas las leyes de Guatemala todavía existe la pena de muerte, esto quiere decir que sí tiene que tener el indulto. Si la CC sacó del esquema legal ciertos delitos, para eso presentó la bancada Valor, la iniciativa 5714, en esta iniciativa no solo se habla del indulto sino de recuperar los delitos que la CC excluyó del código", dijo la diputada Lucrecia Marroquín de Valor.

#EnVivo: 10a. #SesiónOrdinaria del #CongresoDinamico. 12-04-2023 https://t.co/L6SGoWBvoX — Congreso Guatemala (@CongresoGuate) April 12, 2023

La iniciativa



Según los diputados ponentes, la Constitución Política de la República de Guatemala regula la aplicación de la pena de muerte y en el país esta no ha sido abolida, por lo que es necesario retomarla.

También explicaron que la iniciativa de 28 artículos busca llenar un vacío legal que permita aplicar la pena de muerte.

Fue presentada el 31 de enero de 2023. Días después que el presidente Giammattei asegurara que no le temblaba la mano en contra de los sicarios que operan en el país.

La comisión de Defensa Nacional dictaminó favorablemente el 10 de marzo aunque la Comisión de Derechos Humanos no logró consensos y no emitió dictamen.

El pleno conoció la propuesta en primera lectura el 22 de marzo pasado y ahora la segunda lectura este 12 de abril.