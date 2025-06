Imágenes del avión de Air India al momento de impactar contra un edificio

-

Según un comunicado el avión se precipitó fuera del perímetro del aeropuerto aunque no se han detallado aún las causas del accidente.

Un avión de la aerolínea Air India que tenía como destino el aeropuerto de Londres-Gatwick sufrió un accidente poco después de despegar desde la ciudad de Ahmedabad, ubicada en el oeste de la India.

El incidente ocurrió este jueves alrededor de la 1:39 p.m. hora local (08:09 GMT), según informó la autoridad de aviación civil del país.

La policía de la ciudad india de Ahmedabad anunció haber encontrado 204 cadáveres después de que un avión de pasajeros con destino a Londres con 242 personas a bordo se estrellara el jueves poco después de despegar en una zona de edificios residenciales.

Mira aquí el video:

| URGENTE: Momentos finales del accidente del vuelo AI 171 de Air India en una zona residencial de Ahmedabad, India.



Tenía como destino Londres. Al menos 242 personas iban a bordo. pic.twitter.com/B9HT4cSRqM — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 12, 2025

La aeronave involucrada, un Boeing 787 operado por Air India bajo el número de vuelo AI 171, transportaba a un total de 242 personas, incluyendo pasajeros, dos pilotos y diez miembros de la tripulación.

De acuerdo con el comunicado oficial, el avión se precipitó fuera del perímetro del aeropuerto, aunque no se han detallado aún las causas del accidente ni la situación de los ocupantes.

We are in contact with Air India regarding Flight 171 and stand ready to support them. Our thoughts are with the passengers, crew, first responders and all affected. pic.twitter.com/kYrdKyvl7z — Boeing Airplanes (@BoeingAirplanes) June 12, 2025

Air India confirmó el accidente y las autoridades continúan evaluando la situación mientras se esperan actualizaciones oficiales sobre posibles víctimas y el estado de la aeronave.

"Hemos encontrado 204 cadáveres", dijo a la AFP el comisario de policía de la ciudad, GS Malik, y agregó que 41 heridos estaban "bajo tratamiento". La cifra incluye a los fallecidos en el avión y en los edificios contra los que se estrelló el aparato. "El trabajo de rescate está en curso"

"El aparato cayó en un barrio residencial, en el que hay algunas oficinas. El accidente ha causado aún más víctimas", añadió, GS Malik, sin dar más detalles.

(Captura de pantalla / La Vanguardia)

Además mencionó: "Parece que no hay sobrevivientes" refiriéndose a las 242 personas a bordo del avión que se estrelló este jueves en Ahmedabad.

Con informacón de AFP