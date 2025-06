Tiroteo en colegio deja 10 fallecidos en Austria; entre ellos, estudiantes (videos)

-

Un tiroteo se registró en un colegio de la ciudad de Graz, en Austria. Al menos, diez personas sin vida.

Diez personas murieron este martes en un inusual ataque armado en una escuela de la ciudad austríaca de Graz, indicó la alcaldesa, Elke Kahr, y los medios locales reportaron que el acto fue cometido aparentemente por un antiguo alumno.

Entre los fallecidos hay alumnos del colegio y al menos un adulto, señaló a la agencia APA la alcaldesa de esta ciudad del sudeste de Austria. Kahr indicó que el presunto autor de la balacera también falleció.

Según los primeros elementos de la investigación, "varias personas perdieron la vida", entre ellas el autor de los disparos, informó la policía regional en un comunicado. "Se está procediendo a la identificación de las víctimas", añadieron las autoridades que afirman que la situación está "bajo control".

Los medios locales reportaron que el presunto autor es un antiguo estudiante del colegio de 22 años, que se habría suicidado.

El ataque a tiros dejó varios heridos graves, incluidos estudiantes y profesores, afirmó el portavoz de la policía, Fritz Grundnig, citado por los medios locales.

"La situación es muy confusa por el momento", declararon fuentes de la policía de Austria, a APA.

Los tiroteos son mucho menos frecuentes en Europa que en Estados Unidos, pero en los últimos años varias escuelas y universidades fueron golpeadas por balaceras mortales, que no fueron calificadas por las autoridades como actos de "terrorismo".

La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, declaró que está "profundamente conmocionada" por el ataque.

"Todos los niños deben sentirse seguros en la escuela y poder aprender sin miedo ni violencia", publicó Kallas en un mensaje en X. "Mis pensamientos están con las víctimas, sus familias y el pueblo austríaco en estos momentos tan difíciles".

Un país seguro

Los ataques en lugares públicos son poco frecuentes en Austria, un país miembro de la UE de nueve millones de habitantes, que está entre los 10 Estados más seguros del mundo, según la lista de Global Peace Index.

En los últimos años, múltiples ataques a tiros en colegios y universidades conmocionaron a varias ciudades europeas.

En enero de 2025, un joven de 18 años mató a puñaladas a un estudiante y a un profesor en un colegio en el noreste de Eslovaquia.

La escena tras el ataque de un joven a estudiante en Eslovaquia. (Foto: AP)

En diciembre de 2024, un joven de 19 años dio muerte con un cuchillo a un estudiante de siete años e hirió a varios otros menores en una escuela primaria de Zagreb, Croacia. En diciembre de 2023, un estudiante de una universidad de Praga mató a 14 personas e hirió a 25.

Unos meses antes, un adolescente de 13 años mató a tiros a ocho compañeros de clase y a un guardia de seguridad en una escuela primaria del centro de Belgrado, en Serbia. Seis niños y un profesor también resultaron heridos en el ataque.

En 2009, nueve alumnos, tres profesores y tres transeúntes murieron baleados en una escuela de Winnenden, en el sur de Alemania. El atacante era un antiguo alumno, que luego se suicidó.