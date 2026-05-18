Aviones de la marina estadounidense chocan durante espectáculo aéreo (video)

-

Varios asistentes presenciaron el percance, lo que generó el temor entre la concurrencia.

Dos aeronaves EA-18G Growler de la Marina de Estados Unidos chocaron en pleno vuelo mientras participaban en un espectáculo aéreo realizado en la Base de la Fuerza Aérea Mountain Home, en el estado de Idaho.

El accidente ocurrió el domingo 17 de mayo durante el segundo día del evento "Gunfighter Skies", cuando los aviones desarrollaban una demostración aérea. Según autoridades estadounidenses, el choque se registró alrededor de las 12 del mediodía, hora local.

El accidente ocurrió mientras las aeronaves realizaban una demostración aérea y los cuatro tripulantes lograron ponerse a salvo antes de la explosión. (Imagen: captura de pantalla)

Videos compartidos en redes sociales captaron el momento en que ambas aeronaves entran en contacto en el aire, provocando momentos de tensión entre los espectadores.

Terrifying video shows two U.S. Navy EA-18G Growler jets collide midair during the second day of the Gunfighter Skies Air Show at Mountain Home Air Force Base in Idaho on Sunday.



All four crew members successfully ejected and are being evaluated by medical personnel, the U.S.… pic.twitter.com/O8KlB1Regj — Fox News (@FoxNews) May 17, 2026

La Marina de Estados Unidos confirmó que los cuatro tripulantes lograron salir de manera exitosa antes del impacto y fueron atendidos por personal médico para evaluar su estado de salud.

Las autoridades no han informado sobre las posibles causas de la colisión.

*Con información de Fox News