Arbeloa: "Cualquier equipo del mundo quisiera a Vini y a Mbappé"

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Tras imponerse por 0-1 en el estadio del Sevilla, el técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, destacó la labor de todos sus jugadores y se mostró satisfecho con el compromiso demostrado en el terreno de juego. Sin embargo, reconoció que el equipo no ha alcanzado los objetivos propuestos al inicio de la temporada.

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Arbeloa también valoró especialmente la contribución de sus delanteros, Vinicius Junior y Kylian Mbappé, describiéndolos como "jugadores que cualquier club desearía tener" y subrayando su influencia en el juego: "Son dos de los cinco futbolistas más desequilibrantes a nivel mundial. Cualquiera que pudiera contar con ellos, lo haría".

En relación con la polémica surgida tras los comentarios de Mbappé, quien aseguró que Arbeloa lo había colocado como su "cuarto delantero", el técnico aclaró que la intención no fue esa y reiteró su satisfacción con todos los integrantes del equipo: "He estado cuatro meses en el cargo y ambos han buscado siempre dar lo mejor, cada uno enfrentando sus propios retos. Estoy contento con el esfuerzo de todos".

@AArbeloa17: "El equipo ha hecho un partido serio".

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Por último, Arbeloa comentó sobre el desarrollo del partido y la actuación de sus estrellas: "Hoy fue Vini quien logró marcar, pero Kylian también realizó un gran trabajo. Esperemos que en el próximo encuentro, ante el Athletic Club en el Santiago Bernabéu, tenga más fortuna", concluyó.