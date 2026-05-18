La carta abierta de Bernardo Arévalo tras asunción de García Luna en el MP

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El mandatario sorprendió con un mensaje pregrabado en el que narró el contenido de una carta para destacar el cambio en el MP.

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El presidente Bernardo Arévalo afirmó que la salida de Consuelo Porras de la jefatura del Ministerio Público (MP) inicia el cierre de una etapa que, según indicó, estuvo caracterizada por la corrupción, la impunidad y el uso de la justicia para perseguir a sectores críticos del sistema.

El mandatario señaló que el país comienza un nuevo capítulo en medio de los esfuerzos por recuperar las instituciones democráticas y fortalecer el Estado de Derecho.

Arévalo recordó que tras las elecciones de 2023 surgió un movimiento ciudadano y de pueblos indígenas que defendió la democracia frente a intentos de alterar la voluntad popular. Aseguró que esas acciones permitieron frenar lo que calificó como un secuestro institucional.

La carta abierta de Arévalo tras la asunción de García Luna en el MP. (Imagen: SCSP)

Además, el presidente acusó a la administración saliente del MP de haber utilizado la institución para proteger estructuras corruptas, perseguir operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos, además de ignorar denuncias de corrupción presentadas por su gobierno.

"Hoy Consuelo Porras deja su cargo como fiscal general y jefa del Ministerio Público. Su salida pone fin al secuestro de esta institución por redes políticos criminales que la instrumentalizaron para perpetuar la corrupción y asegurar impunidad", expresgó.

También señaló que desde el inicio de su mandato pidió públicamente la renuncia de Consuelo Porras y promovió mecanismos legales para exigir rendición de cuentas; sin embargo, estas iniciativas no prosperaron en el Congreso.

El Ejecutivo y el Ministerio Público intercambiaron acusaciones y críticas desde enero de 2024. (Foto: Archivo/Soy502)

Asimismo, sostuvo que su administración enfrentó constantes obstáculos y acciones judiciales mientras intentaba impulsar cambios dentro del Estado.

Arévalo afirmó que, aunque algunos sectores le pedían actuar fuera de los márgenes legales para remover a la fiscal general, decidió mantener una postura apegada a la ley y al respeto institucional.

Nuevo Fiscal General

Este domingo 17 de mayo asume el nuevo fiscal general y jefe del MP. (Foto: Archivo/Soy502)

En ese contexto, anunció que Gabriel Estuardo García Luna asumirá como nuevo fiscal general del Ministerio Público, una decisión que calificó como un paso importante dentro de la transformación institucional que, según dijo, exige la ciudadanía.

"Llega al Ministerio Público un nuevo fiscal general, el doctor Gabriel Estuardo García Luna. Un cambio anhelado por todos que constituye un importante logro en esta lucha colectiva por hacer avanzar Guatemala", agregó.