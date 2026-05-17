Capturan a mexicano y ecuatorianos en operativo en aguas guatemaltecas

Seis presuntos narcotraficantes fueron capturados durante el operativo en aguas del Pacífico.
TE PUEDE INTERESAR: Presidente Bernardo Arévalo se dirige a la nación este domingo
Seis presuntos narcotraficantes fueron capturados durante un operativo realizado por el Comando Naval frente a las costas de San José, Escuintla, donde también se decomisaron 1 mil 788 kilos de cocaína valorados en más de Q243 millones.
Los detenidos fueron identificados como los guatemaltecos Alejandro Vásquez, de 30 años, y Eliunatan Colay, de 28; el mexicano Verin Daniel Luguna, de 33; además de los ecuatorianos Antonio Sedeño Valence, de 44; Raúl Tumbaco Ochoa, de 48, y Tiófilo Lorenzo Chávez, de 63 años.
Cargamento de droga
De acuerdo con las investigaciones preliminares de agentes antinarcóticos, el cargamento de droga salió desde Ecuador y tenía como destino final México. Las autoridades señalan que los capturados eran los encargados de custodiar la mercancía ilícita durante el recorrido marítimo.
Durante la inspección de la embarcación, las fuerzas de seguridad localizaron un sistema GPS que presuntamente era utilizado para monitorear la ruta de la lancha hacia el punto de entrega.
El Ministerio Público (MP) embaló los paquetes de cocaína para trasladarlos hacia las bodegas de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA), ubicadas en la zona 6 capitalina.
Mientras tanto, los seis sospechosos permanecen en prisión preventiva en Escuintla.