Capturan a mexicano y ecuatorianos en operativo en aguas guatemaltecas

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Seis presuntos narcotraficantes fueron capturados durante el operativo en aguas del Pacífico.

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Seis presuntos narcotraficantes fueron capturados durante un operativo realizado por el Comando Naval frente a las costas de San José, Escuintla, donde también se decomisaron 1 mil 788 kilos de cocaína valorados en más de Q243 millones.

Los detenidos fueron identificados como los guatemaltecos Alejandro Vásquez, de 30 años, y Eliunatan Colay, de 28; el mexicano Verin Daniel Luguna, de 33; además de los ecuatorianos Antonio Sedeño Valence, de 44; Raúl Tumbaco Ochoa, de 48, y Tiófilo Lorenzo Chávez, de 63 años.

Seis presuntos narcotraficantes fueron capturados en el operativo. (Foto: PNC)

Cargamento de droga

De acuerdo con las investigaciones preliminares de agentes antinarcóticos, el cargamento de droga salió desde Ecuador y tenía como destino final México. Las autoridades señalan que los capturados eran los encargados de custodiar la mercancía ilícita durante el recorrido marítimo.

Durante el operativo fueron capturados, los guatemaltecos Alejandro “N”, de 30 años; Eliunatan “N”, de 28 años; Verin “N”, de 33 años, de nacionalidad mexicana; y los ecuatorianos Antonio “N”, de 44 años, Raúl “N”, de 48 años y Tiofilo “N”, de 63 años. pic.twitter.com/2xNjZCgFRJ — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) May 17, 2026

Autoridades decomisaron 1 mil 788 kilos de cocaína valorada en Q243 millones. (Foto: PNC)

Durante la inspección de la embarcación, las fuerzas de seguridad localizaron un sistema GPS que presuntamente era utilizado para monitorear la ruta de la lancha hacia el punto de entrega.

Dentro de la lancha se encontró este GPS con el cual los capturados eran monitoreados. (Foto: PNC)

El Ministerio Público (MP) embaló los paquetes de cocaína para trasladarlos hacia las bodegas de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA), ubicadas en la zona 6 capitalina.

Traslado aéreo de la droga incautada pic.twitter.com/a82OohyFd9 — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) May 17, 2026

Mientras tanto, los seis sospechosos permanecen en prisión preventiva en Escuintla.

Según las investigaciones preliminares, el cargamento de ilícito provenía de Ecuador y tenía como destino México, por lo que las investigaciones continúan.#SeguridadConTransparencia#ProtegerYServir pic.twitter.com/GXdXGPNhY0 — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) May 17, 2026