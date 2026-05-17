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Capturan a mexicano y ecuatorianos en operativo en aguas guatemaltecas

  • Con información de Armando Solórzano/colaborador
17 de mayo de 2026, 17:33
Autoridades decomisan 1 mil 788 kilos de cocaína valorados en Q243 millones. (Foto: Ejército de Guatemala)&nbsp;

Autoridades decomisan 1 mil 788 kilos de cocaína valorados en Q243 millones. (Foto: Ejército de Guatemala) 

Seis presuntos narcotraficantes fueron capturados durante el operativo en aguas del Pacífico. 

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Seis presuntos narcotraficantes fueron capturados durante un operativo realizado por el Comando Naval frente a las costas de San José, Escuintla, donde también se decomisaron 1 mil 788 kilos de cocaína valorados en más de Q243 millones

Los detenidos fueron identificados como los guatemaltecos Alejandro Vásquez, de 30 años, y Eliunatan Colay, de 28; el mexicano Verin Daniel Luguna, de 33; además de los ecuatorianos Antonio Sedeño Valence, de 44; Raúl Tumbaco Ochoa, de 48, y Tiófilo Lorenzo Chávez, de 63 años. 

Seis presuntos narcotraficantes fueron capturados en el operativo. (Foto: PNC)
Seis presuntos narcotraficantes fueron capturados en el operativo. (Foto: PNC)

Cargamento de droga

De acuerdo con las investigaciones preliminares de agentes antinarcóticos, el cargamento de droga salió desde Ecuador y tenía como destino final México. Las autoridades señalan que los capturados eran los encargados de custodiar la mercancía ilícita durante el recorrido marítimo.

Autoridades decomisaron 1 mil 788 kilos de cocaína valorada en Q243 millones. (Foto: PNC)
Autoridades decomisaron 1 mil 788 kilos de cocaína valorada en Q243 millones. (Foto: PNC)

Durante la inspección de la embarcación, las fuerzas de seguridad localizaron un sistema GPS que presuntamente era utilizado para monitorear la ruta de la lancha hacia el punto de entrega.

Dentro de la lancha se encontró este GPS con el cual los capturados eran monitoreados. (Foto: PNC)
Dentro de la lancha se encontró este GPS con el cual los capturados eran monitoreados. (Foto: PNC)

El Ministerio Público (MP) embaló los paquetes de cocaína para trasladarlos hacia las bodegas de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA), ubicadas en la zona 6 capitalina.

Mientras tanto, los seis sospechosos permanecen en prisión preventiva en Escuintla.

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