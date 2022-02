Avistan helicópteros de guerra rusos cerca de Ucrania (video)

Usuarios de redes comparten imágenes de helicópteros rusos de transporte y ataque en la ciudad rusa de Belgorod, cerca de Ucrania.

Este sábado 12 de febrero fueron avistados de 25 a 30 helicópteros de transporte Mi-8MTV-5 rusos y al menos 10 helicópteros de ataque Ka-52 en la ciudad rusa de Belgorod, muy cerca del noreste de Ucrania. El hecho fue capturado por un usuario de redes sociales, quien compartió el video.

Esto como consecuencia de las tensiones entre Estados Unidos y Rusia, donde se sospecha de una amenaza de los rusos en Ucrania. Este sábado se emitió una nueva alerta del Departamento de Estado de los Estados Unidos a sus ciudadanos en Ucrania: "Salir de inmediato esta noche y en lo posible cruzar la frontera hacia Polonia". Washington acordó con Varsovia el libre acceso de sus ciudadanos.

@kupafill #warzone #вертолет#война #летят #чернаяакула ♬ оригинальный звук - kupafill

Mientras que Londres da la orden de retirar todas las tropas británicas de Ucrania, debido al riesgo de una rápida invasión rusa. En tanto Canadá suspende sus operaciones en su embajada de Kiev, y traslada a su personal al oeste de Ucrania. Se han cancelado vuelos y otros países han llamado a evacuar a sus conciudadanos que habitan en ese país de Europa del Este.

Altos funcionarios de la Casa Blanca reconocen que tras la llamada entre Biden y Putin no hubo algún avance. "No hubo cambio en la dinámica y no hay evidencia de reducción de la tensión o algún interés en una desescalada del conflicto".