¿Bad Bunny lanzará nuevo álbum en este 2023?

-

El "Conejo Malo" ha dado los primeros detalles de su próximo proyecto musical a la revista Vanity Fair.

En las últimas horas el nombre de Bad Bunny se ha vuelto viral a nivel mundial. Esto se debe a que el reconocido artista de Puerto Rico habría revelado que su nuevo álbum musical podría salir a finales de 2023.

En el 2022 Benito Antonio Martínez anunció que se tomaría un año de descanso tras el éxito de su gira, "El Último Tour del Mundo", con su álbum "Un Verano Sin Ti".

Sin embargo, el "Conejo Malo", durante una entrevista para la revista Vanity Fair reveló algunos detalles sobre su próximo lanzamiento musical.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vanity Fair (@vanityfair)

En la publicación, el cantante reveló que podría lanzar el nuevo álbum "a medianoche en Acción de Gracias", aunque de momento se desconocen más detalles sobre la fecha oficial.

"Es imposible que el álbum que viene después de Un Verano Sin Ti suene así, nunca jamás. Siempre voy a buscar una manera de hacer algo nuevo", dijo Bad Bunny en la entrevista. Y agregó: "Estoy jugando y divirtiéndome, dejándome llevar. Me inspiro mucho en la música de los años 70, pero no estoy seguro si esto va a moldear mi música, en general o solo una canción".

Además, este nuevo álbum tiene potencial de convertirse en el más personal hasta la fecha. El cantante confiesa que se siente más seguro al compartir sus experiencias a través de su música.

"Ahora más que nunca, me siento más seguro al hablar de lo que pienso, lo que siento y cómo vivo a través de mi música", revela el conejo malo.

Por otro lado, la última canción que publicó Bad Bunny en las plataformas digitales se llama "Where she goes" y cuenta con 126 millones de reproducciones en YouTube.