¡La espera terminó! Bad Bunny lanza su nueva canción

Después del álbum "Un Verano Sin Ti", Bad Bunny está de vuelta con un nuevo sencillo.

El cantante puertorriqueño ha regresado, compartiendo con miles de fans la llegada del esperado sencillo titulado Where She Goes.





Hace algunos días, Benito anunció la fecha del lanzamiento de su nueva canción y desde ese día, los fans del artista se han mostrado emocionados por su regreso musical.

Aunque con el título de la nueva canción se podría pensar que es en inglés, el sencillo continúa con la esencia de Benito quien se mantiene fiel a su estilo en español.

En el video se puede observar a Bad Bunny con un look vaquero en un desierto, acompañado de algunos personajes que se encuentran disfrazados de ángeles.

¿Intrigante final?

Al final del videoclip, Benito lanzó un mensaje generando confusión entre sus seguidores ya que en los últimos segundos se puede observar una frase "NADIE SABE...", dejando a la imaginación las especulaciones.

NADIE SABE QUE BENITO ANTONIO MARTÍNEZ OCASIOS ???!!! pic.twitter.com/HAM2hloPxV — cagna (@cagnastfu) May 19, 2023

Mira el viral videoclip