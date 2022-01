"Ya los contagié de Covid", dice Roxana Baldetti en inicio de juicio

La exvicepresidenta Roxana Baldetti dice padecer Covid-19 y no tener dinero para un abogado defensor particular.

Durante el inicio del juicio por el caso La Línea, la exvicepresidenta Roxana Baldetti asegura que está contagiada de Covid-19, pero no existe un diagnostico médico que confirme la aseveración.

La exvicepresidenta mencionó que tiene la sintomatología de la infección y aún así el Sistema Penitenciario la trasladó a tribunales para acudir al inicio del juicio por el caso La Línea.

Baldetti dijo en la sala de audiencia: "Lamentablemente creo que ya los contagié a todos de Covid" y solicitó que se le realice una prueba.

Baldetti se ubicó en la sala de audiencias junto a Otto Pérez Molina y el exintendente de la Superintendencia de Administración Tributaria, Omar Franco, quien también asegura que padece la enfermedad y en el inicio de la audiencia dijo sentir fiebre.

#CasoLaLínea



Roxana Baldetti se queja ante el tribunal que no conoce las pruebas del proceso. Y en una de las frases que la han caracterizado dice:



"Mire como estoy yo de indefensa. Aparte que lamentablemente creo que ya los contagié a todos de #COVID". pic.twitter.com/FUwsqxvJNh — Evelyn de León (@evelynndeleon) January 17, 2022

Baldetti, sin abogado

Baldetti también hizo público que no tiene abogado defensor particular y se le asignó uno de la Defensa Pública Penal. Sin embargo, se quejó del litigante quien, según afirma, no está preparado para el juicio porque no tiene las pruebas que están incorporadas en el expediente.

"Imagínese cómo estoy de indefensa", se quejó Baldetti ante el tribunal y dijo que solo ha visto dos veces al abogado defensor.

La FECI la acusas de asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y defraudación aduanera en forma continuada.