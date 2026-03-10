Asalto en el Periférico: Conductor es atacado a tiros al oponerse a robo

-

El ataque armado ha provocado congestionamiento en el sector.

Un incidente armado se registró este lunes 9 de marzo en el Anillo Periférico, bajo el puente Villa Linda, en la zona 7 de la ciudad capital.

El hecho se suscitó luego de que desconocidos le intentaran robar el celular a un joven conductor que se opuso al asalto.

Bomberos Municipales atendieron a la víctima identificada como: Walfred Flee Osorio Cardona, de 27 años, a quien le brindaron atención prehospitalaria en el lugar y posteriormente lo trasladaron con una herida de bala en la pierna izquierda al IGSS.

Ataque armado.



Intentan robarle motocicleta a un joven, sobre Periférico bajo puente Villa Linda zona 7.



Motorista es baleado al oponerse y aferrarse a su motocicleta, no se la pudieron quitar.



PNC interviene, afectado es hospitalizado y se cierran 2 carriles hacia zona 1.… pic.twitter.com/nrI19CMUCh — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) March 10, 2026

La Policía Nacional Civil (PNC) ha intervenido, por lo que han cerrado un carril con dirección hacia la zona 1.

Esto ha provocado congestionamiento en el sector, según indicaron las autoridades de tránsito.