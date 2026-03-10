Versión Impresa
Asalto en el Periférico: Conductor es atacado a tiros al oponerse a robo

  • Por Geber Osorio
09 de marzo de 2026, 19:19
Ciudad de Guatemala
La víctima se opuso al robo de su vehículo y fue atacado a balazos. (Foto: Archivo/Soy502)

El ataque armado ha provocado congestionamiento en el sector.

Un incidente armado se registró este lunes 9 de marzo en el Anillo Periférico, bajo el puente Villa Linda, en la zona 7 de la ciudad capital.

El hecho se suscitó luego de que desconocidos le intentaran robar el celular a un joven conductor que se opuso al asalto.

Bomberos Municipales atendieron a la víctima identificada como: Walfred Flee Osorio Cardona, de 27 años, a quien le brindaron atención prehospitalaria en el lugar y posteriormente lo trasladaron con una herida de bala en la pierna izquierda al IGSS.

La Policía Nacional Civil (PNC) ha intervenido, por lo que han cerrado un carril con dirección hacia la zona 1.

Esto ha provocado congestionamiento en el sector, según indicaron las autoridades de tránsito.

