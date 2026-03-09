Guatemala comprará fusiles, aviones y equipo táctico a EE. UU.

-

La adquisición del armamento se llevará a cabo luego de que Estados Unidos levantara el embargo impuesto a Guatemala.

El ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, informó que Guatemala iniciará un proceso de adquisición de armamento y equipo militar a los Estados Unidos, luego de que ese país retirara el embargo que durante años limitó la venta de armas al Estado guatemalteco.

Durante la conferencia de prensa conocida como La Ronda, el funcionario detalló que el Ejército de Guatemala comprará fusiles, aeronaves, munición y equipo especializado bajo la modalidad de acuerdos directos entre gobiernos.

"Vamos a usar el Colt 556, M4, el mismo armamento que usan las Fuerzas de Estados Unidos en todo el mundo", afirmó el ministro.

Además del armamento individual, el titular de la Defensa indicó que el país también avanzará en la compra de aeronaves y otros equipos estratégicos para fortalecer las capacidades operativas del Ejército.

El Ejército de Guatemala busca reforzarse. (Foto: Archivo / Soy502)

"Vamos a comprar aviones, de hecho, ya están las cartas de aceptación. Se comprará armamento, munición, equipo especial para operaciones nocturnas y lo vamos a hacer en diferentes años y bajo la figura de gobierno a gobierno", señaló el funcionario

Según el ministro, este proceso se ejecutará de manera gradual durante varios años y bajo mecanismos de cooperación directa entre Guatemala y Estados Unidos, lo que permite agilizar los procesos de compra y garantizar estándares técnicos.

Levantan embargo

Sáenz fue consultado sobre las razones que llevaron al gobierno estadounidense a retirar las restricciones que impedían a Guatemala adquirir armamento de ese país.

El ministro aseguró que el levantamiento del embargo fue resultado de un proceso en el que Guatemala tuvo que demostrar su compromiso como socio estratégico y confiable.

Explicó que uno de los factores clave fue demostrar que el Ejército de Guatemala mantiene un carácter institucional, profesional y alejado de intereses políticos.

"Inicialmente, nuestro comandante general del Ejército de Guatemala no atiende a radicalismos ni a intereses políticos", indicó el ministro.

Añadió que el Ejército responde exclusivamente a la autoridad constitucional del Presidente de la República en su calidad de comandante general de la institución.

"Segundo requisito, el Ejército de Guatemala es profesional y en consecuencia, y quiero ser repetitivo porque lleva mucho mensaje técnico, pero legítimo, es apolítico", sostuvo.

Según dio a conocer, el gobierno guatemalteco presentó a Estados Unidos una serie de solicitudes formales para la adquisición de equipo militar, proceso que fue evaluado y posteriormente aprobado por las autoridades de ese país.

La compra de armamento a Estados Unidos fortalecerá las capacidades del Ejército Guatemalteco. (Foto: Archivo / Soy502)

"Esto abrió la puerta para que las condiciones que el señor Presidente da en su gobierno, pudiéramos nosotros elaborar cartas de requerimiento", señaló.

Además, citó que dichas solicitudes fueron aceptadas tras cumplir con los requisitos técnicos y documentales exigidos en este tipo de transacciones internacionales.

Finalmente, el ministro sostuvo que el levantamiento del embargo refleja la confianza internacional en el actual gobierno guatemalteco y en el carácter democrático del país.

"Ese ha sido el recorrido y esa es la legitimidad que da estar en un gobierno democrático", concluyó el funcionario.