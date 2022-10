La banqueta que fue convertida en estacionamiento (video)

Vecinos denuncian que una banqueta ha sido transformada en estacionamiento vehicular quitando el espacio para los peatones

Vecinos de la colonia Chácara piden acciones por parte de las autoridades debido a que una de las banquetas se encuentra abarrotada de vehículos obstruyendo el paso peatonal, un problema que están padeciendo todos los días.

Los vecinos compartieron un video donde se puede ver varios carros estacionados utilizando la banqueta, aprovechando que goza de un ancho amplio, sin embargo le impide el paso a los peatones y no es un espacio autorizado para parqueos.

En la denuncia, los ciudadanos solicitan la intervención de la Municipalidad de Guatemala para liberar el área y no exponer a los peatones a accidentes por no tener dónde circular. Soy502 intentó comunicación con representantes de la comuna, pero no se obtuvo respuesta.