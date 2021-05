Ericka Pérez, la barbera quetzalteca que destaca por sus originales diseños en el cabello

La quetzalteca Ericka Pérez es barbera y ha destacado gracias a su habilidad para plasmar los diseños más originales en la cabellera de las personas más atrevidas. Por eso es conocida en el gremio como "Lady barber".

Pérez es originaria de Olintepeque y su pasión inició a sus 12 años, ya que su abuelo y a su padre se dedicaban a esta profesión. Ericka decidió continuar la tradición y seguir el llamado que además la hace feliz y le ha dado muchos éxitos.

Ericka durante un corte de cabello. (Foto: Ericka Pérez)

"Comencé a aprender formalmente el oficio a los 14 años, a la edad de 17 años me dediqué por completo, siempre me encantó y sentía que podía llegar lejos, quiero aprender más técnicas para mostrar de lo que soy capaz", explicó Ericka a Soy502 en una entrevista.

"Soy la cuarta generación de barberos en mi familia, la muerte de mi padre me dio deseos de aprender más del tema y superarme, las limitaciones económicas solo me han motivado a luchar por mis sueños de tener una vida mejor, la fuerza me la ha dado mi madre y mis hermanos", contó, agregando que ellos también son barberos.

Ericka en 2019. donde ganó la "Batalla de los Barberos" (Foto: Ericka Pérez)

El camino no ha sido fácil pues la profesión es, en mayoría, dominada por hombres, por ello Pérez vivió obstáculos hasta ganar el respeto de sus compañeros:

"Al inicio recibía rechazo al trabajar en un mundo de varones por mi cultura, donde, según la tradición, una mujer no le puede cortar el cabello a un hombre, pero eso ha cambiado con el tiempo, actualmente hemos roto esos estereotipos", afirmó, destacando que la discriminación también ha sido otro factor determinante, que le ha enseñado a no tomar en cuenta los mensajes negativos. y seguir hacia su meta

Habilidades especiales

Ericka interviene el cuero cabelludo con una destreza innata:

"Primero comencé haciendo cortes tradicionales, luego modernos, cuando ya sabía los estilos clásicos, empecé a hacer "free style", inicié con líneas, luego curvas, corcheas, círculos, rectángulos y luego cosas más complicadas, yo no dibujo en un cuaderno, no me gusta, es más, no puedo dibujar, pero cuando veo el cabello de alguien, voy más allá", contó.

"Lo más complicado al inicio de mi trabajo fue saber exactamente lo que me pedían los clientes ya que es fundamental que te transmitan lo que quieren para llevarlo a cabo", explicó.

La barbera compartió una anécdota que cambió su vida:

"Una vez estaba en la barbería junto a mis hermanos, aún estaba aprendiendo, pero no me atrevía a cortar el cabello a los clientes. De pronto ingresó uno y mi hermano me dijo: 'atendélo', me empecé a sentir nerviosa".

"La persona quería un flat top, un corte complicado pues es una cuadratura, a ese corte siempre le tuve miedo al inicio, pero me sentía segura pues mis hermanos estaban conmigo y ellos siempre me ayudaban. En un momento vi que ambos salieron y me quedé sola, estaba temblando y el cliente lo empezó a notar, cerró los ojos y yo empecé a cortar, de pronto me congelé. Salí a buscar a mis hermanos y no los encontré, tomé una moneda de 25 centavos y los empecé a llamar de un teléfono público y me dijeron: 'seguí, ya vamos a llegar'".

"Cuando entré me puse a llorar como nunca, el cliente se dio cuenta y me dijo: 'tranquila, yo la voy a apoyar, el cabello crece, no se preocupe'. Cuando estaba terminando mis hermanos entraron y me dijeron: 'nunca tienes que esperar a que alguien termine algo por ti, como lo dejes así debes sentirte feliz por tu trabajo', aprendí mucho de esto, me quité el miedo y comencé a atender a los clientes".

Trabajo actual

Actualmente Ericka trabaja en "Barber Shop Marcos" ubicada en la 02 calle, 00-26, zona 1 de Olintepeque, Quetzaltenango, donde sorprende con su estilo. Su sueño es emprender, aunque ahora se siente cómoda.

Por su habilidad ha ganado varios reconocimientos a nivel nacional:

En 2019 ganó el segundo lugar a nivel nacional en el XVI Congreso Belleza Total, en la batalla de barberos, donde compitieron más de 100 personas. Participó en el Máster Barber, evento de pasarela Fashionista Vanguard 2019, conmemorando el día internacional del estilista o barbero. También obtuvo el 1er lugar en la competencia virtual Estilistas Por Siempre en 2020, fue parte del Primer Encuentro de Barberos en Guatemala Utz Barber 2020, en febrero del 2021, también fue premiada en el evento de barberos realizado en la ciudad llamado Gramys.

Durante las restricciones por la pandemia realizó cortes de cabello gratuitos a personas en situación vulnerable en su comunidad.

Si deseas seguirla y conocer más de su trabajo ingresa a su página de Facebook Lady Barber Ericka 502.

