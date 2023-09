¡Goleada! El Barcelona humilla al Royal Antwerp en su debut en la Champions League

-

El FC Barcelona recibió al Royal Antwerp de Bélgica en la primera jornada de la UEFA Champions League 2023-2024.

Comenzó la aventura del FC Barcelona en la UEFA Champions League 2023-24, recibiendo al debutante Royal Antwerp, de Bélgica, que busca dejar una buena imagen en su primer torneo internacional.

El conjunto belga de 143 años es uno de los únicos dos equipos debutantes en esta edición de la competición y fue el encargado de estrenar el Estadio Lluis Companys en Champions League.

La escuadra catalana se encuentra ubicada en el Grupo H, al igual que el Shakhtar Donetsk y el FC Porto, que tuvieron su primer encuentro en Alemania, el cual finalizó 1-3 a favor de los portugueses.

Loving the new blaugrana kits with the @ChampionsLeague patch. ⚽️#BarçaAntwerp pic.twitter.com/UwZvyjoWKA — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 19, 2023

El equipo blaugrana llegaba a este encuentro sin los lesionados Pedri y Araujo, pero con el ánimo a tope tras la victoria 5-0 sobre el Real Betis, con Joao Cancelo y Joao Félix subiendo más el nivel.

El primer gol del FC Barcelona llegaría al minuto 11, con una gran combinación entre Joao Félix y Gündogan, que terminó con el portugués rematando por debajo para colocar el 1-0 en el marcador.

Este fue el tercer enfrentamiento en la historia de ambos equipos, ya que las primeras dos veces que se vieron las caras fue en la extinta Copa de Ferias, en 1965 y en 1966, con dos victorias catalanas.

JOAO FELIX WE ARE HERE pic.twitter.com/biu4dcz9Vb — MC (@CrewsMat10) September 19, 2023

Ocho minutos después, aterrizaría el segundo gol del Barça, tras un pase milimétrico de Joao Félix para la llegada de Robert Lewandowski, que definió de primera y puso el 2-0 en el tablero.

Los belgas, dirigidos por el exazulgrana Marc van Bommel, trataron de conseguir algo histórico, ya que nunca antes un equipo de Bélgica ha sido capaz de ganarle al Barcelona en su propia casa.

GOOOOOALLLLLl

Barcelona leads 2-0 over Antwerp as Lewandowski scores on an assist byby João Felix who scored Barca's first goal 11 mins in pic.twitter.com/Y5lV17nHsN — RolloSports (@SportsRollo) September 19, 2023

El tercer gol catalán vendría gracias a un centro de Raphinha que se desvió ligeramente por un defensa del Royal Antwerp, ocasionando que el balón se colara en su propia portería.

Frente a 55 mil espectadores, el Barça inició su camino rumbo a la final de Londres, que se jugará el 1 de junio de 2024, para poder conseguir la 'Orejona' que se le ha negado desde hace 8 años.

Le but de Raphinha pic.twitter.com/ow6dsCWEen — French FCB (@FrenchFCB) September 19, 2023

Ya en el segundo tiempo, Gavi anotaría el cuarto gol del compromiso; luego de varios rechaces, el español logró rematar con potencia para marcar el primer gol de su carrera en la Champions League.

Tras dos años sin pasar a la ronda de octavos de final, se notó que el director técnico, Xavi Hernández, ha logrado transmitir la ilusión y ambición a sus jugadores para volver a competir por el gran título.

Barcelona 4-0 Antwerp |



Gavi gets on the scoresheet with a bang



pic.twitter.com/aiKOe15ehk — FootballChampions (@ChampionsTV_) September 19, 2023

El último gol sería el doblete de Joao Félix, al minuto 66, tras un gran centro de Raphinha al segundo palo; llegaría el portugués para firmar la "manita" azulgrana para arrancar en la Champions.