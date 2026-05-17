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Dos hombres resultan heridos tras ataque armado

  • Por Susana Manai
17 de mayo de 2026, 14:39
Dos hombres fueron reportados heridos tras el hecho. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

Dos hombres fueron reportados heridos tras el hecho. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

Hasta el momento se desconoce la causa del hecho que dejó a ambos hombres lesionados. 

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Un ataque armado registrado en la colonia Atlántida, zona 18 dejó a un hombre herido por proyectil de arma de fuego y a otro con lesiones provocadas con arma blanca, según informaron los Bomberos Municipales. 

El hecho ocurrió en la 11 avenida y décima calle del sector donde los socorristas ubicaron a José Alejandro López García de 28 años, con heridas de bala.

Luego de brindar atención prehospitalaria fue trasladado a la emergencia del Hospital San Juan de Dios

La víctima fue traslada a la emergencia del Hospital San Juan de Dios. (Foto: Bomberos Municipales)
La víctima fue traslada a la emergencia del Hospital San Juan de Dios. (Foto: Bomberos Municipales)

De acuerdo con los Bomberos Municipales, en el mismo incidente también resultó herido otro hombre quien presentaba lesiones en el rostro ocasionadas con arma blanca. De la segunda víctima no se cuenta con la identificación

La escena quedó resguardada por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) 

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