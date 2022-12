El país que usará pirotecnia silenciosa para proteger a las mascotas en Año Nuevo

La iniciativa de Bélgica de usar pirotecnia silenciosa en fin de año es para proteger a los animales que tienen un oído más fino y sensible.

Medios internacionales informaron sobre la iniciativa de Bélgica sobre el uso de juegos pirotécnicos, luego de escuchar peticiones de ciudadanos e instituciones que exigían no usar este tipo de artefactos por el ruido que generan y el daño que ocasionan a los animales.

Es ese sentido, para las celebraciones de fin de año, el país belga usará "pirotecnia silenciosa" para evitar que las mascotas vivan un calvario que les ocasione taquicardia, temblores, falta de aire, náuseas, aturdimiento o hasta la muerte.

Serán algunos ayuntamientos de Bélgica los que han prohibido el uso de la pirotecnia, por su parte, la localidad de Marchin impuso el uso de juegos artificiales silenciosos desde el 19 de diciembre de 2022.

Además, otras ciudades de Italia, Argentina, Polonia y Alemania, prohibieron total o parcialmente que se comercialice la pirotecnia.

¿Cómo es la pirotecnia silenciosa?

Aunque podría sonar extraño, este tipo de pirotecnia no es nueva y estas no explotan ni hacen ruidos estrepitosos, se trata de espectáculos, que sí usan pólvora, pero se concentran más en las luces y colores. Si hace algo de ruido, pero no como para aturdir a alguna mascota.

*Con información de Anima Naturalis.