Eufórico fan se sube al escenario y "ataca" a Belinda en pleno show (video)

Belinda cantaba en un evento en México, cuando fue sorprendida por un seguidor que se subió al escenario.

Tremendo susto se llevó Belinda mientras deleitaba a sus fanáticos en la Feria de las Fresas de Irapuato en México, luego de que un seguidor irrumpiera en el escenario.

El fanático se lanzó hacia la cantante, y aunque el equipo de seguridad intentó retirarlo, ella reaccionó con calma e intentó tranquilizarlo.

En diversos videos del momento compartidos en TikTok se ve como incluso el joven le levanta la falda a Belinda y se recuesta en su pecho repitiendo que "la ama".

Ante ello, la artista de 33 años le pidió que se calmara. "Está pedito", dijo al público momentos después de que lograran retirar al seguidor.

Incluso, le brindaron una bebida para que se tranquilizara. Y aunque la intérprete de "Luz sin gravedad" sorprendió por la madurez con la que manejó la situación, en redes sociales expresó que le quedó un dolor de espalda tras el forcejeo.

"En el concierto de hoy se subió una persona al escenario, casi me tira y me lastimó, además del susto que me llevé, me duele mucho la espalda", escribió.