"Ha habido mucho sufrimiento y dolor": Belinda habla de su ruptura con Nodal

Belinda confesó que han sido momentos difíciles tras su polémica ruptura con Nodal.

Luego de haber terminado su relación sentimental con Christian Nodal, Belinda se ha mostrado ante el público feliz y emocionada con sus nuevos proyectos en España.

Después de casi tres meses, la cantante por fin habló del tema y aseguró que por ahora "le cerró las puertas al amor". Y aunque ninguno de los dos ha revelado los motivos de su ruptura, la también actriz confesó que pasó por momentos de mucho sufrimiento y dolor.

La actriz y cantante, Belinda, confesó que han sido momentos difíciles tras su ruptura con Nodal. (Foto: @belindapop)

Fue en una entrevista para "Ventaneando", en donde la cantante expresó que ha pasado por momentos difíciles en los últimos meses y agradeció a sus seguidores y familia por las muestras de apoyo. Asegura que por ellos ha tratado de mantenerse positiva y contenta ante las cámaras.

"Han sido momentos complicados y les puedo decir que hoy estoy muy bien. Que me escuchen feliz no quiere decir que no es difícil. Ha habido mucho sufrimiento y mucho dolor, así es la vida y hoy puedo decirles que me siento mucho mejor", dijo Belinda.

No quiere novio por ahora

La actriz de "Bienvenidos a Edén" contó que por ahora no está interesada en comenzar una nueva relación. "Ahorita novio no está permitido por ningún motivo, ese tema está prohibido por el momento", recalcó.