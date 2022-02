Así fue como el guatemalteco Benjamín Levy triunfó en Netflix

El guatemalteco Benjamín Levy dejó al descubierto cómo fue que consiguió obtener un papel para una exitosa producción de Netflix, una de las más vistas en Estados Unidos.

Benjamín Levy Aguilar, el actor de Netflix que se fue de Guatemala desde muy pequeño para poder cumplir su más grande sueño, ser actor, contó cómo obtuvo su gran estelar en la reciente producción de la plataforma de Streaming.

De acuerdo con el guatemalteco, tras 10 años de preparación en el mundo de la actuación, pudo debutar en una cinta que ahora, es reconocida a nivel mundial y de las más vistas en Estados Unidos, país en el que vive.

Levy Aguilar, por su parte dijo a Soy502 que por algunas semanas tuvo que demostrar de qué estaba hecho y poner aprueba su talento.

"Fue bien curioso, porque llevo 10 años siendo actor, pero para poder demostrar que era el indicado para el papel tuve dos o tres semanas de pruebas y grabaciones", contó Levy.

Así consiguió el papel

Y es que para poder ser parte de la serie "La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana", el nacional realizó un casting de alrededor tres semanas, en donde compitió con actores de varias nacionalidades, sin embargo, su personalidad fue la que más sobresalió para poder quedarse con el papel de Rex en la trama.

"Desde que empecé el casting para obtener el papel supe que era para mí, incluso unos días antes subí una historia en Instagram. Me recuerdo que tenía una audición el siguiente día, le dije a todos mis followers, que esperen, que viene algo grande para mí y todo. La verdad, la historia de este casting en particular, porque no todos son iguales, fue algo que yo sí me esperaba, sentía que me la merecía", agregó.

"Le dije a mi manager ya está, nos lo van a dar a nosotros, sin que antes me lo diera.Y a las dos horas me estaban llamando y pidiendo mi pasaporte. Sabía que era mío... Me sentía muy bien con todo mi trabajo", dijo.

Su experiencia

La popular serie se basa de un singular humor negro, en donde claramente se puede ver que fue inspirada en escenas de otras producciones mundiales.

Levy agregó que fue experiencia totalmente diferente a otras películas en las que ha participado, pues no solamente porque es de las más vistas y comentadas, sino porque es una gran oportunidad que se le presentó en el camino y espera con ello, que más puertas se le sigan abriendo.

Además, dijo que su personaje (Rex), tiene varias cosas con las que se identifica en la vida real, y por lo que no le costó tanto interpretarlo, sobre todo por como habla.

"Hay cosas con las que me puedo identificar con el personaje de Rex, la forma en la que habla por ejemplo, pero si hubo cosas que me costaron mucho, el baile fue uno de ellos, pero por ser latino creo que también llevo el ritmo en la sangre y a la larga no fue tan complicado como lo imaginé", contó muy emocionado.

Un largo camino

Finalmente, Levy señaló que tiene preparado más proyectos y sorpresas con los que desea seguir poniendo el nombre de Guatemala en alto, pese a que no vive en el país, indicó que para él es una gran responsabilidad.

Aunque no pudo hablar de sus próximos trabajos, adelantó que en diciembre de 2021 grabó una película en los Ángeles California, la cual podría estrenarse próximamente.

