Bill Gates habría dejado Microsoft por una relación amorosa con empleada

Sin embargo, Gates anunció en su momento que su salida de la junta directiva era para enfocarse en sus labores filantrópicas.

El The Wall Street Journal publicó este domingo que Bill Gates decidió renunciar de Microsoft en 2020 por una investigación que la compañía le hizo en torno a una relación extramatrimonial que tuvo con una empleada.

Según el medio, el consejo corporativo contrató a un estudio jurídico a finales de 2019 para indagar el caso, luego de que una ingeniera revelara que tuvo una relación con Gates, la cual duró casi 20 años, por ello, la junta decidió que él ya no fuera parte del equipo, pues no era lo apropiado.

Una portavoz de Gates, cuyo nombre no revelaron, confesó al medio que él tuvo un amorío en el tiempo mencionado y terminó "amigablemente'' pero que "su decisión de salir gradualmente del consejo no estaba relacionada con el tema''.

Además, Microsoft dijo a la agencia de noticias AP que "en la segunda mitad de 2019 supo que Bill Gates intentó sostener una relación íntima con una empleada de la compañía en el año 2000. A partir de esto, una comisión de la junta revisó la información junto a un bufete jurídico externo para hacer una investigación exhaustiva", agregando que la empresa apoyó a la empleada que presentó la acusación.

El divorcio más sonado

Bill y Melinda Gates anunciaron su divorcio tras 27 años de matrimonio a inicios de mayo del 2021, pero afirmaron que seguirían trabajando juntos en la Fundación Bill y Melinda Gates, una de las organizaciones benéficas más grandes a nivel global.

La conducta sexual del empresario

El medio estadounidense The New York Times publicó un reportaje donde sacó a luz el comportamiento sexual del multimillonario.

Al parecer, tenía "una reputación de tener un comportamiento cuestionable en ambientes de trabajo'', explicó.

Al parecer, personas cercanas al trabajo del genio tecnológico afirmaron que él hizo insinuaciones a mujeres que trabajaban para él en Microsoft y en la Fundación Bill y Melinda Gates.

Paradójicamente, Bill conoció a Melinda porque ella era gerente de Marketing de Microsoft.

Gates es la cuarta persona más rica en el mundo, su fortuna rebasa los 100 mil millones de dólares. La pareja anunció que se dividiría su fortuna, dejarían una pequeña herencia a sus hijos y el resto sería dado a la investigación y obras sociales.

