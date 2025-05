Biografía del papa León XIV: un matemático y filósofo al frente del Vaticano

-

Robert Francis Prevost: la biografía del nuevo papa León XIV

El nuevo papa, León XIV, es Robert Francis Prevost, un religioso agustino nacido en Chicago, Estados Unidos, que a sus 69 años ha sido elegido como el Papa número 267 en la historia de la Iglesia Católica.

Su elección se anunció este martes a las 18:07 (hora de Roma), tras dos días de cónclave en el Vaticano.

Prevost hace historia como el primer Papa de la Orden de San Agustín y el segundo pontífice americano, después del argentino Francisco.

Su conexión con América Latina es profunda: vivió y sirvió por más de una década en Perú, país al que envió un emotivo saludo durante su primer mensaje desde el balcón de la basílica de San Pedro.

Foto: Vatican News

De Chicago al mundo

Robert Francis Prevost nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago (Illinois), en una familia de raíces francesas, italianas y españolas.

Se formó académicamente en matemáticas y filosofía en la Universidad de Villanova, y más tarde obtuvo su licenciatura en teología en Chicago.

En 1982 fue ordenado sacerdote y poco después se doctoró en Derecho Canónico en Roma, su tesis doctoral fue sobre "El papel del Prior Local de la Orden de San Agustín".

Foto: Vatican Media

Misión en Perú

En 1985 inició una etapa clave de su vida: su misión pastoral en Perú.

Allí fue formador de jóvenes aspirantes agustinos en Trujillo, profesor de teología, vicario judicial y párroco en zonas pobres.

Durante más de diez años combinó tareas académicas, pastorales y de liderazgo, siendo recordado como un pastor cercano y comprometido con las comunidades.

Foto: Vatican News

De obispo a cardenal

Tras su regreso a Estados Unidos y su liderazgo como Prior General de los agustinos (2001-2013), el Papa Francisco lo designó administrador apostólico de Chiclayo en 2014, donde fue ordenado obispo y luego nombrado oficialmente como obispo de la diócesis en 2015.

También se le confió temporalmente la diócesis del Callao y ocupó cargos destacados en la Conferencia Episcopal Peruana.

Su ascenso en la Curia Romana fue rápido. En 2023 fue nombrado prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Ese mismo año fue creado cardenal con el título de Santa Mónica.

Foto junto al fallecido papa Francisco cuando aún era obispo de Chiclayo. (Foto: Diario La Verdad)

Perfil sinodal y pastoral

Prevost ha sido una figura clave en los recientes sínodos sobre la sinodalidad convocados por Francisco y ha representado a la Unión de Superiores Generales.

También fue nombrado miembro de varios dicasterios, incluyendo los de Doctrina de la Fe, Evangelización y Cultura.

El pasado 6 de febrero, fue promovido al orden de los obispos con el título de la Iglesia Suburbicaria de Albano, uno de los rangos más altos del Colegio Cardenalicio.

Foto: La República

Nuevo rumbo

Como León XIV, el nuevo Papa asume el liderazgo de una Iglesia global enfrentada a desafíos como la crisis de abusos, la falta de vocaciones, el papel de la mujer y el compromiso con los más pobres.

En sus primeras palabras, llamó a construir puentes de paz y a unirse en el nombre de Jesucristo.

Foto: Vatican Media

