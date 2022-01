Blancanieves sustituirá a los "siete enanos" por criaturas mágicas

Tras una polémica surgida por el live-action de "Blanca Nieves", Disney anunció que tomará medidas para evitar los estereotipos ofensivos en cuanto a los 7 personajes alrededor de la princesa.

El actor Peter Dinklage, conocido por su papel de Tyrion Lannister en Game of Thrones criticó duramente al remake live-action de Blancanieves que Disney produce en la actualidad, pues le pareció poco prudente incluir a los 7 conocidos personajes que la acompañan.