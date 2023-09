Blink-182 anuncia su regreso con un nuevo álbum

-

Blink-182 revela detalles sobre su nuevo disco "One More Time...".

La banda de rock, popular por canciones como "All The Small Things", "I Miss You" y "What's My Age Again", hizo el anuncio oficial sobre su nuevo álbum de estudio.

El nuevo disco será el primero que cuente con el regreso de Tom DeLonge, quien se había retirado de la banda en 2015; así también, tendrá la colaboración del productor y baterista Travis Barker.

El lanzamiento oficial de "One More Time..." será el 20 de octubre. Por otro lado, la banda ha confirmado que el 21 de septiembre saldrá un nuevo sencillo.

"One More Time..." estará conformada por 17 canciones y entre ellas se encuentra el sencillo que fue lanzado anteriormente titulado "Edging".

Cabe mencionar que el álbum "One More Time..." estará disponible en varios formatos, entre ellos: CD, casete de edición limitada y múltiples variantes de vinilo.

Lista de canciones de "One More Time..."

1. Anthem Part 3

2. Dance With Me

3. Fell In Love

4. Terrified

5. One More Time

6. More Than You Know

7. Turn This Off!

8. When We Were Young

9. Edging

10. You Don't Know What You've Got

11. Blink Wave

12. Bad News

13. Hurt (Interlude)

14. Turpentine

15. F*ck Face

16. Other Side

17. Childhood