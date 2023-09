Integrante de BTS lanza su primer álbum como solista

-

El miembro de BTS, V, lanzó "Layover" su primer disco como solista.

Kim Taehyung, más conocido como V, se convirtió oficialmente en el último integrante de la popular banda surcoreana de k-pop BTS en lanzar su primer disco como solista titulado "Layover".

Aunque V, anteriormente había lanzado varios temas, este es su primer álbum de estudio.

Tras el anuncio de la pausa que haría la exitosa banda BTS, al menos hasta 2025, para que sus integrantes puedan cumplir con el servicio militar obligatorio de su país y enfocarse en proyectos personales, algunos de sus miembros, como RM, J-Hope, Jin o Jimin, han aprovechado para lanzar discos como solistas.

"Layover" contiene seis canciones, incluido el sencillo principal "Slow Dancing", así como los temas prelanzados "Rainy Days" y "Love Me Again". Así también figuran los temas "Blue", "For Us", y la versión en piano de "Slow Dancing".

"Este álbum está lleno de los encantos de Kim Tae-hyung como persona", menciona su sello discográfico, BigHit Music, a través de un comunicado.

En el disco, predomina el género R&B, y fue producido por Min Hee-jin, CEO de ADOR, figura detrás de la popular banda femenina NewJeans.