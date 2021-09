"The Book of Boba Fett": todo lo que debes sobre la serie de Star Wars

La serie llegará a Disney+ el 29 de diciembre de este año y esto es todo lo que debes saber sobre ella.

Al final de la serie "The Mandalorian" se reveló una pista sobre del futuro "The Book of Boba Fett", el cual fue anunciado en una escena postcréditos, en la que Boba Fett y Fennes Shand aparecieron en el viejo palacio de Jabba de Hutt.

En un inicio se pensaba que "The Book of Boba Fett" podría ser el nombre de la tercera temporada de "The Mandalorian", pero Jon Favreau y Disney revelaron que no será así.

Se trata de un nuevo spin off que se enfoca en el legendario mercenario del canon de Star Wars y se desarrollaría al mismo tiempo que la tercera temporada de la serie con Pedro Pascal, que es la más exitosa de Disney Plus hasta ahora.

La serie The Book of Boba Fett será producida por el Jon Favreau con la colaboración de Robert Rodriguez y se unirá a los spin offs de Ahsoka Tano con Rosario Dawson y Rangers of the New Republic, que son parte de los 11 títulos de Star Wars que Disney está desarrollando para crear un universo al estilo Avengers.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Mandalorian (@themandalorian)

Todo lo que debes saber

Otras series de Star Wars

Adicional de la serie de Boba Fett, se está preparando una serie limitada de Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor y Hayden Christensen como Darth Vader, una serie sobre personajes Cassian Andor (Diego Luna) y Lando Carlissian, y un thriller de misterio llamado The Acolyte del creador de la serie Russian Doll Leslye Headland.

También varios proyectos animados de Star Wars películas de Taika Waititi y Patty Jenkins.

Tendrá conexión con "The Mandalorian"

La serie se desarrolla en la misma línea de tiempo que "The Mandalorian", lo que significa que comenzará justo después de los eventos del final de la segunda temporada, donde Fett y a Fennec tomaron el control del antiguo palacio criminal de Jabba de Hutt.

Las historias de Boba Fett y Din Djarin quedaron conectadas en los eventos de la segunda temporada de "The Mandalorian" pero no es necesario que sus caminos se crucen de nuevo, pero definitivamente es posible que los dos mercenarios vuelvan a encontrarse en el futuro.

Sus protagonistas

Disney reveló que la serie estará protagonizada por Temeura Morrison como Boba Fett y Ming-Na Wen como Fennec Shand.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Boba Fett Fan Club (@bobafettfanclub)

La trama

"The Book of Boba Fett" probablemente mostrará a Boba Fett habitando y asumiendo el control del mundo criminal que antes era gobernado por Jabba.

En esta aventura de Star Wars aparece el legendario cazarrecompensas Boba Fett y la mercenaria Fennec Shand navegando por el inframundo de la Galaxia cuando regresan a las arenas de Tatooine para reclamar su territorio una vez gobernado por Jabba el Hutt y su sindicato del crimen.

¿Disney está preparando un multiverso?

Disney quiere recrear el éxito de la saga de Avengers con Star Wars, así que es posible que tengan un multiverso en mente, aunque no en el sentido de agregar viajes en el tiempo y realidades alternas, sino entre las distintas series de Star Wars y el regreso de algunos personajes clásicos.

Boba Fett no es el único, Obi Wan y Anakin Skywalker también tienen una serie, Ahsoka Tano tiene la suya y las nuevas películas mostrarán historias de otros personajes que no han sido explorados, así que es muy probable que nos topemos con un universo enorme lleno de historias conectadas.