Brasil vive el Carnaval de Río a lo grande, sin restricciones por la pandemia (video)

A dos años de la pandemia de Covid-19, el sambódromo más famoso del mundo regresa a con toda pompa tan solo horas después que Brasil declarara el fin de la emergencia sanitaria por Covid-19.

El Carnaval de Río de Janeiro 2022, la fiesta conocida como la 'meca' de los Carnavales, regresó por primera vez desde que el Covid-19 arrasó el país. El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, entregó la llave de la ciudad al simbólico 'Rey Momo' el 20 de abril, Wilson Dias da Costa Neto, inaugurando así el festival.

Las fiestas callejeras en Río, conocidas como 'blocos', no recibieron autorización del Ayuntamiento, pero el alcalde Paes ha dicho que se abstendrá de desplegar la Guardia Municipal. "El ayuntamiento no impedirá que la gente esté en espacios públicos, que celebre, pero es imposible que suceda en un tamaño tan grande", dijo Paes en respuesta a la pregunta de un reportero, según Time.

El Carnaval de 2022 debía tener lugar desde del jueves 24 de febrero hasta el martes de carnaval el 1 de marzo, con la Iglesia Católica Romana implementando la tradición del Carnaval que conduce al Miércoles de Ceniza y el comienzo de la Cuaresma.

It's Carnival time in Rio de Janeiro again!



Brazil's famous Rio carnival parade is back for the first time since the Covid-19 pandemic began, with the mayor handing over symbolic keys of the city to the fictional King Momo. pic.twitter.com/QX1bSFqdNg — WION (@WIONews) April 21, 2022

Pero debido a la propagación de la variante Ómicron de Covid-19 en Brasil, se pospuso dos meses y se llevó a cabo entre el 20 y el 30 de abril de 2022.

Brasil experimentó un gran aumento en los casos de Covid gracias a la nueva variante que se extendió por todo el país en enero y febrero, pero desde entonces los niveles han caído en comparación con diciembre de 2021, según Our World in Data, que registró niveles de casos relativamente bajos en comparación con los 20 meses anteriores.

Los desfiles se realizaron en 2020, pero la multitud estuvo ausente debido a la pandemia en curso, con una cancelación total en 2021. Hace dos años, Brasil retrasó el festival por primera vez en un siglo. El año pasado, el alcalde entregó simbólicamente la llave de la ciudad a los trabajadores de la salud en batas de laboratorio, luego de anunciar la cancelación del carnaval debido a la pandemia.