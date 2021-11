Britney Spears celebra su libertad con su primera copa de champán en 13 años

La reconocida cantante disfrutó su primer fin de semana sin tutela paterna junto a su prometido Sam Asghari.

La estrella del pop, Britney Spears llevaba varios años bajo la tutela de su padre y fue hasta el recién pasado fin de semana que disfrutó su libertad y saboreo algunos placeres que tenía prohibidos.

“Qué fin de semana tan increíble... ¡¡¡Me he sentido como si estuviera en el séptimo cielo todo el tiempo!!! De hecho, anoche tomé mi primera copa de champán en el restaurante más bonito que he visto nunca. Creo que he esperado lo suficiente después de 13 años”, indicó a través de su perfil en Instagram.

Además, indicó que esa copa no sería la última y afirmó: “Voy a seguir celebrando mi libertad y mi cumpleaños durante los próximos dos meses!”.

Agradecimiento a su abogado

Spears también agradeció en la publicación a su abogado Mathew Rosengart, así como el apoyo de sus fanáticos que estuvieron con ella en ese proceso.

“Estoy tan feliz de que Mathew entrara en mi vida cuando lo hizo... Realmente ha cambiado mi vida. ¡Siempre estaré agradecida por ello! Qué espectáculo poder ver a tanta gente celebrando mi victoria. Amo tanto a mis fans... Así que gracias”, aseveró.

Rosengart ha representado también a otros artistas y comenzó a trabajar con Spears cuando un tribunal de Los Ángeles la consideró “mentalmente incapacitada”.