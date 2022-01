No tenía seguro: revelan detalles del bus que provocó tragedia en Sumpango

Seis personas murieron y decenas más resultaron heridas tras un accidente provocado por un bus en Sumpango. El propietario del bus sigue sin aparecer.

Luego de la tragedia ocurrida el domingo 15 enero, en la cual murieron seis personas y decenas más resultaron heridas tras un accidente de un bus en Sumpango, municipio de Sacatepéquez, diputados del Congreso citaron a las autoridades de la Dirección General de Transporte para indagar sobre las investigaciones.

Bernardo Ramos, titular de la Dirección General de Transporte del Ministerio de Comunicaciones, informó que ya ubicaron al propietario del bus, ya fue citado y que este no cuenta con seguro para la unidad de transporte que sufrió el accidente.

Además, Ramos reveló que tampoco está registrado el nombre del piloto que conducía el bus al momento del percance vial.

El director de Transportes explicó al diputado Raúl Solórzano, de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que ya iniciaron a verificar el registro de los pilotos y estarán citando a diferentes asociaciones de transportistas.

Los pilotos de Quiché

Ramos informó que sostendrán una reunión con transportistas de Quiché y que, según él, "son los que más problemas están dando en carretera".

Detalló que estos propietarios de buses entregan las unidades a un tercero y eso dificulta el control.

Explicó que la unidad del Ministerio de Comunicaciones solo cuenta con 23 inspectores a nivel nacional para verificar que los buses extraurbanos cumplan con el reglamento y los límites de velocidad.

Por aparte, el gobernador de Quiché, Otto Ervin Macz indicó que en junio de 2021 hicieron un operativo de tránsito para que los transportistas cumplieran y al día siguiente los propietarios de los buses realizaron una manifestación por los retenes.

Las víctimas

El domingo 15 de enero ocurrió el percance. Estos son los nombres de las cinco personas que murieron en el accidente:

César Augusto Tzoc Tevalán de 27 años Marisela Us Ixcotoyac de 27 años Vilma Josefina Xep Xep de 34 años Miguel Méndez Ajqui de 36 años Daniel Calel Morales de 43 años

Además, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), informó que no han podido identificar a una mujer de entre 20 y 25 años que también murió en el accidente. Además, 15 personas resultaron heridas.

Indignación por accidente

Tras ocurrir el accidente de tránsito, un médico que circulaba por el lugar observó el percance y fue uno de los primeros en dar atención médica a las víctimas y certificar los fallecimientos de otras.

De acuerdo con lo que manifiesta en la grabación, el doctor quien se identificó como Luis Alberto García Díaz, descendió de su carro y fue de los primeros en atender a heridos y registrar a los fallecidos del percance.

Médico atendió a pasajeros heridos en Sumpango mostró su indignación por el suceso y culpa a autoridades por permitir este tipo de sucesos al no regular la velocidad de las camionetas pic.twitter.com/05DQ5h3nzh — Videoteca_gt (@Videoteca_gt) January 17, 2022

“Esto era de una niña de 15 años (una bolsa). Es responsabilidad de todos ustedes. Sí, policías, bomberos, gente civil, que esto no vuelva a pasar. Yo la saqué muerta por irresponsabilidad de las autoridades que no cuidan la velocidad de estos señores que son asesinos. Esto no puede seguir pasando”, expresaba.

Ante la mirada atónita de algunas personas que se encontraban en el lugar, el médico aseguraba que no se encontraba alcoholizado, sino indignado por la situación y la pérdida de las víctimas que representan a los guatemaltecos que necesitan usar estas unidades.