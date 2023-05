El bus guatemalteco que llamó la atención en una competencia

Un bus extraurbano de Guatemala se llevó el show en una competencia de autos a control remoto, el famoso medio de transporte nacional se hizo viral.

A través de la página de Instagram "Perhaps you need a little Guatemala" se hizo viral una camioneta a escala que es exacta a las guatemaltecas.

Foto: Caledon_crawlersrc

Con la canción "Las chancletas de Nayo Capero", mostraron la rapidez de el juguete en una carrera con otros vehículos.

Esta es una creación de "Caledon Crawlersrc" un sitio canadiense especializado en carros a control remoto que graba competencias de autos, además de usar paisajes naturales para crear videos y mostrar las destrezas para conducir estos hermosos "juguetes".

"Guatemala representing", "púchica", "Guatemala power" y "Qué hermoso" son algunos de los comentarios que dejaron.

El "Chicken bus", cómo le dicen los turistas, tiene magníficos detalles como el nombre de "Kathi" atrás y lemas como "Traviesa", también lleva bolsas de café, agua ardiente nacional, canastos y flores sobre la parrilla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Caledon Crawlers RC (@caledon_crawlersrc)