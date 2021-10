Cadena estadounidense ABC destaca la comida guatemalteca

La cocina tradicional guatemalteca se lució en un programa en el que se celebró la herencia hispánica.

La cadena estadounidense American Broadcasting Company ABC destacó la cocina tradicional de Guatemala en un especial realizado en el "Latin Patio Restaurant" de Chicago, Illinois.

El presentador del programa "Localish" degustó los sabores nacionales como pepián, el revolcado, el tapado y las hilachas.

"Empezaremos con el 'revolcado', hecho con orejas y lengua de puerco", le explicó Pablo Pineda a su invitado estadounidense en el restaurante "Latin Patio", ubicado en Belmont-Cragin, Chicago.

PIneda muestra los sabores guatemaltecos al reportero de ABC. (Foto: Localish)

El programa celebra la "Herencia hispánica" que destaca del 15 de septiembre al 15 de octubre en Estados Unidos, donde los integrantes de la comunidad latina celebran sus raíces.

En el reportaje Pablo Pineda cuenta que cuando migró de Guatemala a Estados Unidos con su familia su mamá le dijo que debía ofrecer algo y lo que él decidió dar fue "la comida", ante esto su madre le entregó todas las recetas de los platillos tradicionales.

"Me encanta cuando la gente prueba la comida y dice 'Dios mío, me recuerda a mi país, me siento muy orgulloso de dar a la gente la herencia que tengo de mi madre", expresó.

Parte de los platos guatemaltecos de "Latin Patio". (Foto: Localish)

Marina Díaz de Pineda, madre de Pablo también es parte del negocio, asegurándose de que los platos sean de calidad y tengan el sabor original de su tierra, además supervisa que los clientes se sientan bien y como en casa.

Marina Diaz de PIieda es madre de Pablo PIneda. (Foto: ABC Localish)

Pineda describió la comida tradicional guatemalteca como: "una mezcla de las cocinas maya y española y que a diferencia de la de México no es picante".

El anfitrión explicó a su invitado de la televisión que estos recados se comen con tortillas guatemaltecas.

Pablo PIneda explica sus raíces. (Foto: Localish)

"La mayor motivación que tengo para mantener el restaurante radica en que, en este lugar, se reúne nuestra comunidad", dijo.

Mira el video: