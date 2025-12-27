Identifican 8 de 15 personas fallecidas tras accidente en ruta Interamericana

Además, Inacif confirmó la causa de muerte de los fallecidos en el accidente.
TE PUEDE INTERESAR: Tragedia en ruta Interamericana: Van quince fallecidos en accidente de bus
En el accidente de tránsito registrado en el kilómetro 172 de la ruta Interamericana, jurisdicción de Nahualá, Sololá, se reporta un saldo de 15 personas fallecidas y 22 personas hospitalizadas, según actualización de los socorristas.
De acuerdo con información oficial proporcionada por los Bomberos Voluntarios, tras la recopilación y verificación de los datos se confirmó que ocho han sido identificadas y siete permanecen pendientes de identificación.
En cuanto a las personas heridas, se indicó que 22 fueron atendidas en total, de las cuales siete ya han sido identificadas y quince se encuentran en proceso de identificación.
Fallecidos identificados:
- Óscar Alejandro García Yocuté, de 45 años
- Bernan Esaú López Gramajo, de 35 años
- Raferi Alfaro López, de 50 años
- Wilson Estuardo Ginzales Pérez, de 19 años
- Diego Quiejú Coché, de 35 años
- Arribando Elmer Ichich Quej, de 23 años
- Ángel Elisandro Ixboy Xitumul, de 36 años
- Eluvia Elizabeth Francisco Duarte, de 5 años
Fallecidos no identificados (edades aproximadas):
- Hombre de 20
- Hombre de 40
- Femenino de 25
- Masculino de 45
- Femenina de 40
- Femenina de 20
- Masculino de 60
Heridos identificados:
- Aníbal Serequio García, de 20 años
- Rudy Jiménez Jiménez
- Saúl López Mardoqueo, de 28 años
- Manuel Eliseo Álvarez, de 22 años
- Pedro Osorio
- Fabián Nájera
- Denis Iván
Por su parte, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó que la causa de muerte en todos los casos fue trauma corporal severo. Asimismo, informó que siete personas continúan pendientes de identificación, por lo que los análisis forenses correspondientes siguen en proceso, conforme a los protocolos establecidos.