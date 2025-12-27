Identifican 8 de 15 personas fallecidas tras accidente en ruta Interamericana

-

Además, Inacif confirmó la causa de muerte de los fallecidos en el accidente.

En el accidente de tránsito registrado en el kilómetro 172 de la ruta Interamericana, jurisdicción de Nahualá, Sololá, se reporta un saldo de 15 personas fallecidas y 22 personas hospitalizadas, según actualización de los socorristas.

De acuerdo con información oficial proporcionada por los Bomberos Voluntarios, tras la recopilación y verificación de los datos se confirmó que ocho han sido identificadas y siete permanecen pendientes de identificación.

Según datos preliminares el bus perdió el control y se precipitó a un barranco de aproximadamente 75 metros de profundidad. (Foto: ASOMBOND)

En cuanto a las personas heridas, se indicó que 22 fueron atendidas en total, de las cuales siete ya han sido identificadas y quince se encuentran en proceso de identificación.

Fallecidos identificados:

Óscar Alejandro García Yocuté, de 45 años

Bernan Esaú López Gramajo, de 35 años

Raferi Alfaro López, de 50 años

Wilson Estuardo Ginzales Pérez, de 19 años

Diego Quiejú Coché, de 35 años

Arribando Elmer Ichich Quej, de 23 años

Ángel Elisandro Ixboy Xitumul, de 36 años

Eluvia Elizabeth Francisco Duarte, de 5 años

Fallecidos no identificados (edades aproximadas):

Hombre de 20

Hombre de 40

Femenino de 25

Masculino de 45

Femenina de 40

Femenina de 20

Masculino de 60

Bomberos Voluntarios en labores de rescate y traslado de pacientes, del accidente colectivo en el kilómetro 172 ruta Interamericana. Pasajeros del bus son rescatados con vida. pic.twitter.com/kBqnyRgtMJ — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) December 27, 2025

Heridos identificados:

Aníbal Serequio García, de 20 años

Rudy Jiménez Jiménez

Saúl López Mardoqueo, de 28 años

Manuel Eliseo Álvarez, de 22 años

Pedro Osorio

Fabián Nájera

Denis Iván

Por su parte, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó que la causa de muerte en todos los casos fue trauma corporal severo. Asimismo, informó que siete personas continúan pendientes de identificación, por lo que los análisis forenses correspondientes siguen en proceso, conforme a los protocolos establecidos.