Cafesa se une a lista de locales emblemáticos que la pandemia se llevó

La pandemia del Covid-19 acrecentó la crisis financiera de algunos negocios en Guatemala y obligó al cierre temporal o parcial. Este fue el caso de Cafesa, que cerró operaciones en el 2020 y aunque no fue anunciado de forma oficial, en redes sociales recuerdan su nombre.

El restaurante y café Cafesa, abierto las 24 horas desde 1960, cerró sus puertas en el 2020 tras la crisis provocada por el Covid-19. Sin embargo, en los últimos meses intentó reabrir pero les fue imposible.

Soy502 intentó contactar a los dueños de Cafesa, sin embargo fue imposible la comunicación.

Cafesa, se une a una larga lista de lugares emblemáticos que cerraron las puertas por la crisis financiera provocada por el cierre del país ante el Covid-19.

Cheers Sport Bar

En 13 calle de la zona 10, “Cheers Sport Bar”, un negocio que llevaba 30 años en funcionamiento ha decidido poner fin a sus operaciones.

Basado en el famoso bar de la serie estadounidense de los años 80, llamado también “Cheers”, en donde era un lugar de reunión de amigos, cuyo lema era “Where Everybody Knows Your Name” (Donde todo el mundo sabe tu nombre), fue uno de los lugares de moda en los 90´s y la primera década del 2000.

Hotel Panamerican

El Hotel Pan American anunció el cierre de sus operaciones "por tiempo indefinido" en mayo del 2020. El popular establecimiento se situaba en la 9 calle y 6 avenida de la zona uno en el Centro Histórico.

En un comunicado de prensa, la administración hizo saber que "ante la crisis derivada de la pandemia de Covid-19" han decidido "tomar la difícil decisión de finalizar sus operaciones".

En la actualidad, todo el complejo está abandonado y en un local en la parte externa sobre la 9a calle funciona un pequeño bar.

La Bandeja

También en mayo de 2021, el restaurante La Bandeja, que se ubicaba en la zona 4 de la ciudad de Guatemala, anunció el cierre de operaciones. Esto debido a las complicaciones que les generó la pandemia por coronavirus.

“Agradecemos a todos nuestros clientes que, por 49 años nos acompañaron con su preferencia”, indicaron a través de un comunicado de prensa compartido en sus redes sociales.

Además, indicaron que mantenían la esperanza de volver a ver los clientes en un futuro. El cierre de este negocio también fue lamentado por los internautas.

Los Alpes

En junio de 2021, la pastelería, chocolatería y restaurante "Los Alpes" anunció el cierre de sus instalaciones ubicadas en la zona 10 de la ciudad de Guatemala, tras 38 años de servicio.

La inesperada noticia fue dada a conocer por sus propietarios, quienes se despidieron con un emotivo mensaje: "Tenemos la certeza que los planes de Dios son perfectos; y que, en caso el hecho de volver esté dentro de sus planes, nos abrirá nuevas puertas y oportunidades".

El cierre del negocio fue provocado por la pandemia por covid-19, puesto que indicaron que los provocó repercusiones económicas.

"Tras el epicentro de la pandemia y todas las repercusiones económicas que esta ha causado, quedamos totalmente vulnerables como para afrontar un último golpe que nos llegó en el momento más inoportuno y que marcará nuestra historia para siempre", aseveraron.

Los Dos Leones

En septiembre de 2021, el almacén "Los Dos Leones" ubicado en la zona 1 de la ciudad de Guatemala, cerró sus puertas al público. Según Kay Schnoor, administrador de "Los Dos Leones", la pandemia los golpeó muchísimo y no pudieron adaptarse, por lo que se vieron en la necesidad de cerrar.

Tras el anuncio del cierre del negocio, varios internautas manifestaron la tristeza y nostalgia que les produjo, puesto que durante generaciones utilizaron los productos que allí se vendían.

Hotel Modelo

En noviembre pasado, el Hotel Modelo ubicado en el departamento de Quetzaltenango anunció que dejaría de funcionar, debido a la crisis económica provocada por la pandemia por covid-19.

Este emblemático negocio funcionó durante 129 años. Sin embargo, la crisis turística los llevó a cerrar.

“Queremos expresar nuestra gratitud hacia los miembros de la familia de colaboradores de Hotel Modelo que se entregaron en cuerpo y corazón para atender las necesidades de nuestros clientes, que demostraron cada día su compromiso para hacerlos sentir en su hogar”, indicaron a través de un comunicado.

Sucursales de heladería

En 2021, también se cerraron dos reconocidas sucursales de las heladerías Pops, sin indicar si esto se debió a la pandemia. Se trata de las ubicadas en la calzada Roosevelt y en la Avenida Las Américas.

Esta situación también generó nostalgia y tristeza entre los usuarios de redes sociales y las personas que acudían a dichos lugares.