Lanzan el nuevo HONOR Magic8 Pro

HONOR presentó el nuevo HONOR Magic8 Pro, un dispositivo "flagship" que cobina potencia, fotografía profesional y funciones de Inteligencia Artificial (IA), diseñado para usuarios que exigen desempeño
Con el sistema de cámara AiMAGE, el HONOR Magic8 Pro integra una cámara telefoto ultra nocturna de 200MP con sensor de 1/1.4 pulgadas y apertura f/2.6. Este módulo permite un zoom óptico de 3.7x y un AI Super Zoom de hasta 100x, para poder capturar detalles lejanos
El HONOR Magic8 Pro cuenta con la Certificación CIPA Nivel 5.5, lo que garantiza estabilidad profesional que elimina el desenfoque por movimiento. El sistema se completa con una cámara principal ultra nocturna de 50MP (f/1.6) con sensor de 1/1.3 pulgadas y una cámara ultra gran angular de 50MP con capacidad macro de 2.5cm.
La función Magic Color utiliza segmentación semántica para aplicar gradación de color cinematográfica en tiempo real, extrayendo hasta 16.77 millones de colores de imágenes de referencia y aplicándolos inteligentemente a cada elemento de la escena, manteniendo tonos de piel naturales.
IA al alcance de un botón
Gracias a un Botón de IA físico, el HONOR Magic8 Pro permite acceso instantáneo a funciones como Agente de configuración de IA y Agente de fotografías de IA, incluyendo herramientas como Borrador IA, Expansión de imágenes con IA y Recorte con IA.
Además, integra tecnologías de seguridad como Detección de deepfakes por AI y Detección de clonación de voz con AI para analizar videollamadas en tiempo real.
Rendimiento y energía
Impulsado por la plataforma móvil Snapdragon® 8 Elite Gen 5, el smartphone incorpora Tecnología de Super-Resolución y Generación de Cuadros por AI Heterogénea GPU-NPU para gamers, permitiendo renderizar juegos exigentes a 120fps estables.
También equipa una batería Silicon-Carbon de 7100mAh con HONOR SuperCharge de 100W por cable y 80W inalámbrica garantiza más de un día completo de uso intensivo en el HONOR Magic8 Pro.
El nuevo dispositivo, disponible en dos colores, reduce la fatiga ocular durante uso prolongado, además de ofrecer una pantalla protegida por el HONOR NanoCrystal Shield, que brinda una resistencia a caídas diez veces superior al vidrio convencional, complementado con certificación IP68, IP69 e IP69K.