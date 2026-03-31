El Museo del Ferrocarril de Zacapa resguarda la época dorada del riel

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Visita el Museo del Ferrocarril de Zacapa y descubre el legado de las máquinas de vapor que transformaron el oriente desde 1896. Un recorrido nostálgico por vagones, telégrafos y fotografías antiguas que mantienen viva la historia.

El Museo del Ferrocarril de Zacapa, ubicado en la cabecera departamental de Zacapa, es un espacio que preserva el legado de la época dorada de los trenes en el oriente del país.

Este volvió a abrir sus puertas en 2022, para recibir a turistas nacionales y extranjeros de martes a domingo, en horario de 9:00 a 17:00 horas.

El edificio se localiza en la 1a. avenida 4-04, zona 2 de Zacapa. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

"Esperamos que la población nos venga nuevamente a visitar para conocer la historia del ferrocarril, ya que hay mucha historia, personajes y fotografías antiguas de cómo era la estación cuando aún funcionaban los trenes", dijo el guía del museo, Douglas Aldana.

El museo fue inaugurado el 9 de enero de 2004 por el presidente Alfonso Portillo, pensando en la conservación, rescate y revalorización del patrimonio cultural guatemalteco.

En el lugar se pueden observar muebles del desapercibido Hotel Ferrocarril. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

"En noviembre de 1896, el ferrocarril llegó a estas tierras, cuando gobernaba el presidente José María Reyna Barrios, que por encargo de su alta autoridad le correspondió la inauguración de tan magna obra", explicó Aldana.

En esa época, Zacapa fue un punto importante para el tránsito de pasajeros y comerciantes que viajaban para la capital e Izabal. Además, aprovechaban para saborear la exquisita quesadilla, marquesote o torta de San Jorge, sin faltar los anicillos de Santa Rosalía y otras comidas típicas de la región.

Imagen de la primera locomotora que llegó a la estación de Zacapa. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

La entrada general suele ser de Q5 para nacionales (precios sujetos a cambios por temporada o eventos específicos).

Según el albañil Modesto Leiva, en el museo hay reliquias de lo que fue el ferrocarril. "Al verlas nos transportan al pasado", comentó.

Las visitas guiadas se pueden solicitar al teléfono 4391-2266. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

¿Qué encontrarás?

Exhibición de máquinas de vapor y diésel originales, vagones de pasajeros de lujo y de carga que operaron en el siglo XX.

Una colección de herramientas, telégrafos, mobiliario antiguo y fotografías que narran la historia del ferrocarril en Guatemala.

La estructura misma de la estación conserva el estilo de la época, permitiendo un recorrido nostálgico por los antiguos talleres y salas de espera.

Un trabajador muestra la línea de telégrafos que se utilizaba para comunicarse a larga distancia. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

¿Cómo llegar?

El museo se encuentra en la 1a. avenida de Zacapa, en las instalaciones de la Estación del Ferrocarril.

Desde la Ciudad de Guatemala toma la ruta al Atlántico (CA-9 Norte). El viaje es de aproximadamente 150 kilómetros y dura entre 3.5 y 4 horas dependiendo del tráfico.

Al llegar al cruce de Río Hondo, gira a la derecha para tomar la carretera hacia Zacapa/Chiquimula (CA-10).

Sigue las señales hacia el centro de la ciudad de Zacapa hasta encontrar la 1a. avenida, donde se ubica la estación.

Además, podrías completar tu viaje al departamento visitando el Museo de Paleontología y Arqueología Roberto Woolfolk, ya que se encuentra cerca y allí también podrías encontrar piezas únicas.