Cuevas El Resumidero: El secreto natural mejor guardado de Santa Ana Huista

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Descubre las Cuevas El Resumidero en Santa Ana Huista, lugar que alberga un fenómeno natural donde el río Selegua desaparece en una caverna de 145 metros cuadrados. Explora este destino que combina bosque, aventura y misticismo geográfico.

Rodeadas de un entorno natural privilegiado, las cuevas El Resumidero se posicionan como uno de los atractivos turísticos más impresionantes del municipio de Santa Ana Huista, en el departamento de Huehuetenango, ofreciendo a los visitantes una experiencia única en contacto directo con la naturaleza.

Este sitio destaca por su amplia extensión boscosa y por el ambiente fresco característico de la región, que permite a quienes lo visitan disfrutar de un espacio ideal para el descanso, la aventura y la exploración. La combinación de vegetación, formaciones rocosas y el constante sonido del agua convierten el lugar en un destino atractivo para turistas locales y extranjeros.

El río Selegua desaparece en una caverna subterránea. (Foto: guategt.com)

Uno de los mayores atractivos de El Resumidero es el fenómeno natural que ocurre con el río Selegua, uno de los más importantes de la región noroccidental.

En este punto, el caudal desaparece en una caverna de aproximadamente 145 metros cuadrados, creando un espectáculo natural que ha despertado la curiosidad y admiración de quienes visitan el lugar.

Este fenómeno ha llevado a los pobladores a denominar el sitio como "el puente de tierra", debido a la forma en que el río se oculta bajo la superficie y continúa su recorrido subterráneo. Posteriormente, el afluente emerge nuevamente en jurisdicción del municipio de La Democracia, evidenciando la magnitud de este sistema natural.

El lugar ofrece paisajes rodeados de bosque y naturaleza. (Foto: guategt.com)

El río Selegua posee una longitud aproximada de 102 kilómetros y una cuenca de más de 1,500 kilómetros cuadrados, recorriendo al menos 19 municipios de Huehuetenango.

Su nacimiento se ubica en las montañas de Los Cuchumatanes, en el municipio de Chiantla, desde donde desciende hasta conectarse con otros ríos, incluso en territorio mexicano, lo que resalta su importancia hídrica y geográfica.

Para acceder a este destino, es necesario solicitar autorización, ya que el área se encuentra dentro de una finca privada. Además, los visitantes deben ingresar acompañados de un guía turístico, quien orienta el recorrido y brinda información sobre el lugar.

El Resumidero es uno de los destinos más llamativos de Huehuetenango. (Foto: Karla Santiago)

El trayecto incluye una caminata de aproximadamente 200 metros a través de senderos naturales que conducen hasta la caverna principal.

Más allá de su belleza escénica, El Resumidero representa un espacio de gran valor ambiental y cultural. La conservación de este tipo de sitios resulta fundamental para mantener el equilibrio ecológico y promover un turismo responsable en la región.

El acceso requiere guía turístico y autorización previa. (Foto: Cindy Lorenzo)

En los últimos años, este destino ha ganado mayor reconocimiento, convirtiéndose en una opción atractiva para quienes buscan experiencias diferentes en el occidente del país.

Su combinación de aventura, naturaleza y singularidad lo posiciona como uno de los lugares imperdibles de Huehuetenango.