Rolando González: El narrador deportivo de Escuintla que conquistó Los Ángeles

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Descubre la vida de Rolando el "Veloz" González, el cronista deportivo de Escuintla que se convirtió en una leyenda de la radio en español en Estados Unidos. Conoce su trayectoria desde la TGW hasta ser la voz oficial del LA Galaxy en la MLS.

Rolando González fue mucho más que un narrador; fue un puente entre Guatemala y la comunidad latina en Estados Unidos debido a su talento en la locución deportiva.

Nació en Escuintla en la década de 1940 y se convirtió en una de las figuras más respetadas de la Época de Oro de la locución chapina.

Rolando fue la voz en español de LA Galaxy. (Foto: Fb/LA Galaxy)

Su carrera comenzó por puro azar, el 6 de marzo de 1962, en un partido entre el Deportivo Escuintla y la USAC, para el cual el narrador principal no se presentó; el dueño de la radio local, sabiendo que Rolando solía narrar "de broma" para sus amigos en las gradas, le dio el micrófono.

Ese día nació el "Veloz", apodo que recibió años más tarde en Radio Nuevo Mundo por su estilo rítmico y acelerado; inicialmente lo querían llamar el "Rápido", pero para no confundirlo con un narrador costarricense se optó por el mote que inmortalizó.

El narrador que corría más rápido que las palabras. (Foto: Fb/Byron Vasquez)

En esta entidad tuvo el honor de sustituir al legendario Ernesto Ponce Saravia. En la Radio Nacional, la TGW, se consolidó como una voz institucional del deporte.

También tuvo la oportunidad de narrar los mundiales de México 70, Argentina 78 y España 82, además de los Juegos Olímpicos de México 68 y Montreal 76.

En 1982, después del Mundial de España, emigró a Los Ángeles, California, Estados Unidos, para acompañar a su madre; aunque al principio trabajó pintando muebles, su talento lo llevó rápidamente de vuelta a la radio estadounidense.

Con ello, González demostró que la voz de Guatemala podía resonar con fuerza en el extranjero. Su talento fue el puente que unió la nostalgia del migrante con la pasión del deporte.

Su carrera comenzó en Escuintla, pero culminó en California, Estados Unidos. (Foto: Fb/100 años de futbol)

En suelo internacional

Desde 1984, se convirtió en un pionero de la radio en español en el sur de California. Fue la voz oficial del LA Galaxy desde la fundación de la MLS, en 1996.

Su relato más recordado es el gol de Carlos el "Pescadito" Ruiz en 2002, que le dio al Galaxy su primer título de liga; también narró encuentros de LA Raiders de la NFL y condujo programas icónicos como Dinosaurios del Deporte, en ESPN, y Hablando Deportes, en la 1020 AM.

González era respetado y querido en la comunidad latina de Estados Unidos. (Foto: Fb/Byron Vasquez)

El adiós a un grande

Rolando falleció el 25 de junio de 2025 en Los Ángeles, por complicaciones cardíacas. Su muerte generó una ola de mensajes de condolencias de figuras del deporte guatemalteco y colegas en Estados Unidos, quienes lo recordaron como un maestro que "abrió las puertas" a los locutores centroamericanos en el extranjero.

"Nuestros micrófonos se cierran hoy para él, pero estamos seguros de que comienza a narrar en un mejor estadio", publicó la emisora KWKW 1330.

Rolando el "Veloz" González dejó un legado de más de 60 años de periodismo deportivo, siempre orgulloso de sus raíces en la Ciudad de las Palmeras, donde narró por primera vez para que en un futuro y sin saberlo su voz se escuchara en los parlantes internacionales.