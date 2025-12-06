Calendario: Argentina jugará el Mundial 2026 en Kansas y Dallas

-

Argentina comenzará la defensa del título en la Copa del Mundo 2026 con una fase de grupos en Kansas City y Dallas, mientras el atractivo duelo entre España y Uruguay se disputará en la ciudad mexicana de Guadalajara.

La FIFA dio a conocer el calendario completo de sedes y horarios de la Copa del Mundo de Norteamérica, la mayor de la historia con 48 selecciones, un día después del sorteo de los grupos celebrado en Washington.

Los tres países anfitriones, Estados Unidos, México y Canadá, y los aficionados ya conocen la repartición de los 104 partidos de un torneo que acaparará la atención global a lo largo de casi seis semanas.

La presentación, llevada a cabo en otro evento en Washington, reveló que el escenario del debut de Argentina el 16 de junio frente a Argelia será el estadio Arrowhead (73 mil asientos), hogar de los Kansas City Chiefs, vigentes campeones de la NFL.

La selección que capitanea Lionel Messi jugará los otros dos partidos del Grupo J en el AT&T Stadium de los Dallas Cowboys (94 mil asientos), frente a Austria el 22 de junio y ante Jordania el día 27.

En el calendario la FIFA incluyó también los horarios de los partidos, en los que debía equilibrar las desafiantes condiciones meteorológicas del verano norteamericano con las necesidades de las audiencias internacionales.

Los juegos de Dallas estarán a resguardo de las altas temperaturas de Texas gracias a la cubierta de la cancha de los Cowboys.