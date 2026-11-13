Identifican a guatemalteco entre víctimas de derrumbe en Nueva York

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El guatemalteco era originario de Totonicapán y trabajaba en la construcción cuando sucedió el derrumbe.

Un migrante guatemalteco se encuentra entre las ocho personas, incluidos dos menores de edad, que murieron tras el derrumbe de un edificio de tres niveles en Brooklyn, Nueva York.

La tragedia ocurrió la tarde del miércoles 11 de noviembre, en el sector de Flatbush. Según el alcalde Zohran Mamdani, dos de los seis adultos fallecidos eran trabajadores de la construcción que se encontraban en el lugar cuando la estructura colapsó.

El fallecido era originario de Totonicapán y trabajaba en la construcción. (Foto: RRSS)

Uno de esos empleados era Edgar Santiago Sapón Gutiérrez, de 26 años, a quienes familiares y amigos identificaron como originario de la aldea Barraneché, Totonicapán.

El derrumbe también dejó a 18 personas heridas, entre ellas cuatro bomberos. Una de las víctimas permanecía en estado crítico hasta la tarde de este jueves.

Sobre las causas del desplome, las autoridades mantienen una investigación; sin embargo, medios locales han informado que la estructura había sido señalada anteriormente por su mal estado y la presencia de grietas, según registros del Departamento de Edificios de Nueva York.

El derrumbe dejó al menos a ocho personas fallecidas y a 18 más heridas. (Foto: AFP)

Minex se pronuncia

El Ministerio de Exteriores (Minex) se pronunció tras el fallecimiento del guatemalteco Edgar Sapón, lamentando el hecho e indicando que brinda asistencia consular a familiares de la víctima.

Tras confirmar la identidad del guatemalteco, el Minex estableció contacto con sus familiares, a quienes se les brindó información sobre el Fondo para la Asistencia del Guatemalteco Migrante en Situación de Vulnerabilidad y Fallecidos en el Exterior, mecanismo mediante el cual se apoya la repatriación de restos de connacionales.

Adicionalmente, el Consulado General permanece brindando asesoramiento a los familiares y realiza consultas ante las autoridades de la ciudad de Nueva York para determinar si el caso es elegible para recibir algún apoyo económico.

*Con información de New York Daily News y Reychel Méndez