Cámara municipal capta un accidente de tránsito en Santa Catarina Pinula

Tras el accidente, una ambulancia municipal brindó apoyo a dos personas que viajaban en una motocicleta.
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Un video compartido por la alcaldía de Santa Catarina Pinula, muestra un accidente de tránsito en la bajada de La Nara.
En el video se observa que un vehículo particular y una motocicleta colisionaron.
Por medio de los tótems de seguridad se logró brindar ayuda a dos personas que resultaron heridas. Al lugar se presentó una una ambulancia municipal que atendió y trasladó las personas que viajaban en la motocicleta.
En el video se observa el momento exacto en el que ambos vehículos se vieron involucrados. Incluso se notó que el vehículo terminó destruido en la parte frontal.
Mira el video: