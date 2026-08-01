Fallece integrante de la mafia en la famosa serie "Los Soprano"

Vincent Pastore, intérprete de Salvatore Bonpensiero, el mejor amigo de Tony Soprano en la serie de HBO sobre la mafia "Los Soprano", falleció.
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El actor de 80 años, quien residía en el distrito del Bronx (Nueva York), murió en su casa según su representante.
"Para el mundo siempre será recordado como el inolvidable Big Pussy", dijo el manager Robert Attermann.
Pastore se hizo famoso en1999 ya que Salvatore es el mejor amigo del jefe mafioso Tony Soprano, ejecutor de la organización, quien luego se convierte en informante del FBI que amenazaba con desmantelar las operaciones de la mafia de Nueva Jersey en esta aclamada serie.
¿Quién es Vincent Pastore?
Nació en el Bronx, Nueva York, creció en New Rochelle (Nueva York) y además de actor, sirvió en la Marina de los Estados Unidos y estudió en la Universidad Pace.